У Києві за добу відновлено опалення у 124 будинках: скільки ще чекають на тепло

Роботи аварійник служб ведуться у цілодобовому режимі

Станом на ранок 29 січня у Києві продовжуються відновлювальні роботи на тепломережах. Наразі без теплопостачання залишаються 613 багатоповерхівок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Зазначається, що протягом минулої доби енергетикам та комунальникам вдалося повернути тепло до осель мешканців 124 будинків. Роботи ведуться у цілодобовому режимі, щоб якнайшвидше стабілізувати ситуацію в постраждалих районах.

У КМДА зауважили, що ці будинки підключають повторно після ворожих атак 9 та 20 січня.

Нагадаємо, станом на вечір 28 січня без теплопостачання залишалися 639 багатоповерхівок столиці. Зранку 28 січня мер повідомляв, що без теплопостачання залишаються 737 житлових будинків.

Як повідомлялося, після масованої атаки 24 січня 2026 року Деснянський район столиці опинився в епіцентрі комунальної катастрофи. Найскладніша ситуація зафіксована на Троєщині, де через значні пошкодження інфраструктури близько 600 багатоповерхівок одночасно залишилися без усіх базових послуг: електроенергії, водопостачання та опалення. Міська влада терміново розгортає додаткові опорні пункти обігріву, що працюватимуть у цілодобовому режимі.

До слова, попри те, що зараз у столиці тримається температура близько нуля, вже на вихідних синоптики прогнозують різке похолодання. Голова Деснянської РДА Максим Бахматов закликав киян та голів ОСББ використати це «вікно» для термінової підготовки підвалів до морозів.

«Главком» писав, як на столичних Теремках з 9 січня в кількох багатоквартирних будинках немає опалення. Через тривале похолодання вже фіксують пошкодження водопровідних і каналізаційних труб. Мешканці одного з будинків заявляють, що голова кооперативу фактично не виконує своїх обов’язків, тож людям доводиться самостійно запобігати аваріям інженерних мереж.