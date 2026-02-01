Росія другий день поспіль б'є по залізничній інфраструктурі Конотопа: наслідки

У Конотопі серія ударів безпілотниками призвела до пошкодження залізничних колій, території станції, ремонтного цеху та адміністративної будівлі локомотивного депо

Російські окупаційні війська вже другу добу поспіль здійснюють дронові атаки на об’єкти залізничної інфраструктури у Конотопі. Удари мають цілеспрямований характер і спрямовані на порушення цивільної логістики. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву віцепрем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад і територій Олексія Кулебу.

У Конотопі серія ударів безпілотниками призвела до пошкодження залізничних колій, території станції, ремонтного цеху та адміністративної будівлі локомотивного депо. Внаслідок атак виникли пожежі, для ліквідації яких залучали пожежний поїзд.

фото: Олексій Кулеба

Під час обстрілів працівники залізниці перебували в укриттях, що дозволило уникнути жертв серед персоналу. Попри пошкодження інфраструктури та затримки руху, залізничники продовжують виконувати свої обов’язки.

Нагадаємо, російські війська атакували Павлоградський район Дніпропетровської області ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив поблизу службового автобуса одного з підприємств.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинули 12 людей. Ще щонайменше семеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.