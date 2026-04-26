Естонія закликала до повної енергетичної ізоляції РФ у 40-ві роковини Чорнобиля

Міністр закордонних справ Естонії закликав Москву вивести свої війська з усіх енергетичних об’єктів України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна виступив із жорсткою заявою до річниці катастрофи на ЧАЕС. Він наголосив, що світ має посилити санкційний тиск на російський енергосектор, аби запобігти новому ядерному лиху, яке провокує Кремль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Маргуса Тсахкна.

Маргус Тсахкна нагадав, що наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, спричиненої недбалістю радянського режиму, відчуваються у світі й досі. На його думку, сучасна Росія стала спадкоємицею не лише територій, а й небезпечного ігнорування стандартів безпеки.

Тсахкна наголосив, що російські атаки на енергетику України та окупація Запорізької АЕС свідчать про те, що Кремль не засвоїв уроків 1986 року, а його дії підвищують ризик нової ядерної катастрофи.

Міністр закликав Москву вивести свої війська з усіх енергетичних об’єктів України та виступив за посилення санкцій проти енергосектору РФ.

«Нам потрібні більш жорсткі санкції проти російського енергетичного сектору, а також постійні зусилля з метою ізоляції Росії на міжнародних енергетичних форумах. Ми не повинні допустити повторення трагедії Чорнобиля», – написав естонський міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.

Володимир Зеленський нагадав, що вибух 1986 року став однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства, наслідки якої сотні тисяч людей долають до сьогодні. Президент вшанував пам’ять тих, хто ціною власного життя зупиняв поширення радіації.