Естонія закликала до повної енергетичної ізоляції РФ у 40-ві роковини Чорнобиля

Максим Бурич
Максим Бурич
Естонія закликала до повної енергетичної ізоляції РФ у 40-ві роковини Чорнобиля
Тсахкна: Нам потрібні більш жорсткі санкції
фото: Маргус Тсахкна

Міністр закордонних справ Естонії закликав Москву вивести свої війська з усіх енергетичних об’єктів України

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна виступив із жорсткою заявою до річниці катастрофи на ЧАЕС. Він наголосив, що світ має посилити санкційний тиск на російський енергосектор, аби запобігти новому ядерному лиху, яке провокує Кремль. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Маргуса Тсахкна.

Маргус Тсахкна нагадав, що наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, спричиненої недбалістю радянського режиму, відчуваються у світі й досі. На його думку, сучасна Росія стала спадкоємицею не лише територій, а й небезпечного ігнорування стандартів безпеки.

Тсахкна наголосив, що російські атаки на енергетику України та окупація Запорізької АЕС свідчать про те, що Кремль не засвоїв уроків 1986 року, а його дії підвищують ризик нової ядерної катастрофи.

Міністр закликав Москву вивести свої війська з усіх енергетичних об’єктів України та виступив за посилення санкцій проти енергосектору РФ.

«Нам потрібні більш жорсткі санкції проти російського енергетичного сектору, а також постійні зусилля з метою ізоляції Росії на міжнародних енергетичних форумах. Ми не повинні допустити повторення трагедії Чорнобиля», – написав естонський міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 26 квітня 2026 року, Україна та світ вшановують пам’ять жертв аварії на Чорнобильській АЕС. Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що через 40 років після вибуху четвертого реактора світ знову опинився на межі техногенної катастрофи через дії РФ.

Володимир Зеленський нагадав, що вибух 1986 року став однією з найбільших ядерних катастроф в історії людства, наслідки якої сотні тисяч людей долають до сьогодні. Президент вшанував пам’ять тих, хто ціною власного життя зупиняв поширення радіації.

 

Читайте також

Руйнування у місті Костянтинівка Донецької області внаслідок російських обстрілів
П’ятий рік війни: де проходить межа співчуття
20 квiтня, 20:25
На територію окупованого півострова борці з РФ потрапили, не проходячи митний та прикордонний контроль, згідно з законами України
Титуловані російські борці незаконно відвідали Крим для участі у пропагандистському заході
30 березня, 11:52
Очільник «Укрпошти» зізнався, коли зустрів Путіна
Смілянський розповів про досвід перебування у системі Путіна
6 квiтня, 12:18
Ключовим фактором, який може запустити процес краху, історик називає різке погіршення рівня життя населення, передусім у великих містах
Коли можливий розпад Росії та що його спричинить – історик озвучив головний фактор
5 квiтня, 21:15
У лютому 2026 року Петросян брала участь в Олімпійських іграх 2026 року в Італії
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
5 квiтня, 20:41
Вісім країн ЄС вимагають закрити Шенгенську зону для російських військовослужбовців
Український дипломат пояснив, чому Євросоюз не поспішає закривати в’їзд російським комбатантам
10 квiтня, 12:09
Безпілотники атакували Краснодарський край
Безпілотники атакували Краснодарський край
11 квiтня, 05:29
Путін зазначив, що статистичні дані показують зниження економічної динаміки в Росії вже два місяці поспіль
Путін пов’язав падіння російської економіки з погодою
15 квiтня, 18:16
Атака на Суми, екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Атака на Суми, екстрене засідання Радбезу ООН: головне за ніч
21 квiтня, 05:40

В Малі ліквідовано проросійського міністра оборони Садіо Камару
В Малі ліквідовано проросійського міністра оборони Садіо Камару
Естонія закликала до повної енергетичної ізоляції РФ у 40-ві роковини Чорнобиля
Естонія закликала до повної енергетичної ізоляції РФ у 40-ві роковини Чорнобиля
Скандал в Італії: на учасників акції з українськими прапорами скоєно напад
Скандал в Італії: на учасників акції з українськими прапорами скоєно напад
США перехопили судно тіньового флоту РФ в Аравійському морі: деталі операції
США перехопили судно тіньового флоту РФ в Аравійському морі: деталі операції
Мая Санду прибула до Києва у 40-ві роковини Чорнобиля
Мая Санду прибула до Києва у 40-ві роковини Чорнобиля
В Ірані стратили бойовика угруповання «Джейш аль-Адль»: деталі звинувачення
В Ірані стратили бойовика угруповання «Джейш аль-Адль»: деталі звинувачення

В Україні дощі з грозами: погода на 26 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
