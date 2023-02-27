Премії військовим: до переліку районів бойових дій увійшли додаткові ділянки

Військові, які найбільше ризикували та брали участь у контактних боях у першій лінії, мають отримають доплати і за січень, і за лютий

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вніс зміни до списку районів бойових дій, тож тепер там є всі ділянки, де відбуваються контактні бої. Про це повідомив у Facebook журналіст Юрій Бутусов.

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По військових частинах розіслали зміни до наказу про визначення районів бойових дій, яким встановлюються райони нарахування премій за бойові дії у першій лінії. Зміни почали діяти у січні, тож військові зможуть отримати грошову винагороду за перший місяць нового року.

«У деяких частинах до особового складу зміни вже доведені, до деяких – ні, тому у людей в кінці місяця були зрозумілі запитання. Затримка з доведенням до особового складу пояснюється необхідністю перерахунку, оскільки внесення змін визначено з 1 січня, тобто за змістом наказу ті, хто брав участь у бойових діях безпосереденьо і не отримав січневу премію, мають тепер отримати нарахування за січень», – пояснив Бутусов.

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На думку журналіста, головне, що рішення ухвалене, і тепер усі, хто найбільше ризикував та брав участь у контактних боях у першій лінії мають отримати премії у повному обсязі (100 тис. грн у місяць) і за січень, і за лютий.

«Так що найближчими днями мають вже усі частини підтвердити і провести донарахування. Сподіваюсь, це вирішить основну проблему для тих, хто постійно ризикує собою... Добре, що зміни внесені швидко, і права воїнів, які ведуть контактні бої на передовій, відновлені», – зауважив Бутусов.

Нагадаємо, раніше до районів бойових дій не включили декілька ділянок, тож військові залишилися без премій. Військовослужбовці повідомили, що декілька районів, де фактично ведуться бойові дії у Херсонській та Харківській областях, до переліку не включені. Воїни надали велику кількість доказів, що плани ворога на цих ділянках успішно зірвано, і тому межі району бойових дій було б справедливо уточнити.