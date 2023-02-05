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Чи зможе Україна атакувати РФ західною зброєю? Шольц заявив про «консенсус» із Зеленським

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Чи зможе Україна атакувати РФ західною зброєю? Шольц заявив про «консенсус» із Зеленським
Шольц відкидає звинувачення у нерішучості в питанні постачань зброї Україні
фото з відкритих джерел

Шольц розповів, за якими принципами Німеччина надає військову допомогу Україні

Федеральний канцер Німеччини Олаф Шольц заявив, що існує домовленість із президентом України Володимиром Зеленським про те, що зброя, надана Заходом, не буде використана для атак на Росію. Про це він сказав в інтерв’ю Bild.

«Щодо цього існує консенсус», – зауважив він.

Шольц відкинув маніпуляції президента РФ Володимира Путіна щодо постачання Україні німецьких танків.

«Його слова є частиною серії безглуздих історичних порівнянь, які він використовує для виправдання свого нападу на Україну. Але ця війна не може бути виправдана нічим... Разом з нашими союзниками ми передаємо Україні танки, аби вона могла захищатися», – сказав канцлер.

Шольц розповів, за якими принципами Німеччина надає військову допомогу Україні: «Разом з нашими союзниками ми передаємо Україні бойові танки, щоб вона могла себе захистити. Ми ретельно зважували кожну поставку зброї, тісно координували її з нашими союзниками, насамперед з Америкою. Такий спільний підхід запобігає ескалації війни».

На запитання щодо звинувачень у нерішучості в питанні постачань зброї Україні Шольц відповів: «Ми збережемо нерви й надалі будемо дуже ретельно зважувати всі рішення. Усе інше було б нерозважливим і ризикованим».

Нагадаємо, 25 січня Німеччина офіційно заявила, що відправляє в Україну танки Leopard 2.

Наразі так звана «танкова коаліція» нараховує 12 країн світу. Керівництво вітчизняного МЗС вважає, що у першій хвилі поставок Збройні сили України отримають від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей. Насамперед, йдеться про Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams. 

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Теги: танки війна росія Україна озброєння Олаф Шольц

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