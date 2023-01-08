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Пошкоджено освітній заклад та будинки. Окупанти обстріляли міста на Донеччині (фото)

Альона Боженко
glavcom.ua
Пошкоджено освітній заклад та будинки. Окупанти обстріляли міста на Донеччині (фото)
Ворог атакував ракетами міста на Донеччині
фото: Павло Кириленко

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих під час обстрілів немає

У ніч на 8 січня російські окупаційні війська здійснили обстріл місто Донецької області. Про це повідомив голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко.

Зокрема рашисті здійснили сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці.

У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкта,  а також гаражний кооператив. У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих під час обстрілів немає.

Крім того, під ворожим вогнем опинилися Курахове та селище Курахівка – пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.

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Нагадаємо, 7 січня російські терористи обстріляли околиці Запоріжжя

Також росіяни завдали ударів по Харківські області. В результаті обстрілів поранення отримала одна людина.

Додамо, вночі, 8 січня, російські загарбники обстріляли Херсон запалювальними снарядами.

Теги: обстріл Донеччина окупанти

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