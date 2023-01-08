Пошкоджено освітній заклад та будинки. Окупанти обстріляли міста на Донеччині (фото)
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих під час обстрілів немає
У ніч на 8 січня російські окупаційні війська здійснили обстріл місто Донецької області. Про це повідомив голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко.
Зокрема рашисті здійснили сім ракетних ударів по Краматорську і два по Костянтинівці.
У Краматорську постраждали будівлі освітнього закладу і промислового об'єкта, а також гаражний кооператив. У Костянтинівці удар прийшовся на промислову зону.
За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих під час обстрілів немає.
Крім того, під ворожим вогнем опинилися Курахове та селище Курахівка – пошкоджені приватні будинки та мережі, які забезпечують Курахівську громаду теплом.
Нагадаємо, 7 січня російські терористи обстріляли околиці Запоріжжя.
Також росіяни завдали ударів по Харківські області. В результаті обстрілів поранення отримала одна людина.
Додамо, вночі, 8 січня, російські загарбники обстріляли Херсон запалювальними снарядами.
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