Посилення мобілізації: кому з жінок потрібно піти у військкомат після 18 травня

Українки, яких закон зобов'язує стояти на обліку, можуть долучитися до війська лише за власним бажанням

18 травня в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію. Згідно з ним військовозобов’язані мають 60 днів на те, щоб оновити дані у ТЦК. «Укрінформ» повідомив, яких категорій жінок стосується цей пункт.

Мобілізація жінок: кого чекають у ТЦК

Оновити свої військово-облікові дані або встати на облік з 18 травня мають жінки, які мають медичну та фармацевтичну освіту.

Мобілізація жінок: хто має стояти на обліку

На військовому обліку відповідно до чинного законодавства мають стояти жінки, які мають освіту за наступними спеціальностями:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров’я;

фізична реабілітація;

промислова фармація;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

фармація;

технології медичної діагностики та лікування;

патологія;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

токсикологія;

фармакологія;

фізіологія та епідеміологія.

Однак мобілізація жінок в Україні з 18 травня залишиться добровільною. Українки, яких закон зобов'язує стояти на обліку, можуть долучитися до війська лише за власним бажанням.

Виїзд жінок-медиків за кордон 2024 року

У Державній прикордонній службі повідомляють, що виїзд жінок-медиків за кордон дозволений навіть для тих, хто стоїть на військовому обліку. Заборона на перетин кордону стосується тільки жінок-військових, а також держслужбовців.

До слова, Кабінет Міністрів ухвалив нову форму військового квитка. Крім того, затверджений новий порядок вручення повісток.

Також повідомлялося, що українські чоловіки, які нині перебувають за кордоном, зможуть оновити свої дані в ТЦК онлайн.

Як відомо 18 травня, набуває чинності новий закон про мобілізацію – на всіх ухилянтів, які отримали по декілька штрафів та не з’являються до ТЦК, чекатиме кримінальна відповідальність.