Посол Великої Британії вручив нагороду українським військовослужбовицям

Мартін Гарріс: «Захищаючи Україну, ви захищаєте Британію та всю Європу. Велика Британія буде підтримувати вас до перемоги України та справедливого й тривалого миру»

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс вручив нагороду UK Women in Defence українським військовослужбовицям. Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні.

Зазначається, що організація UK Women in Defence щороку відзначає жінок за внесок у захист Сполученого Королівства.

Цього року вперше організація вирішила відзначити жінок у війську на міжнародному рівні. Вона обрала українських військовослужбовиць, щоб вшанувати їхній героїчний внесок у захист своєї країни від варварського вторгнення Росії.

«Кожна з вас нарівні з чоловіками робить винятковий внесок у захист своєї країни. Захищаючи Україну, ви захищаєте Британію та всю Європу. Велика Британія буде підтримувати вас до перемоги України та справедливого й тривалого миру», - сказав Мартін Гарріс.

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії в цьому році вперше запровадило міжнародну нагороду International Award Women in Defence.



Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс вручив нагороду українським військовослужбовицям. pic.twitter.com/Nyzfa1nmUh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 20, 2024

Нагадаємо, нещодавно під час масованої атаки РФ українська військова Наталія Грабарчук збила крилату ракету Х-101 за допомогою ПЗРК «Ігла». Її та ще двох захисниць України нагородили. Про це повідомляється у Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова. Як уточнили в Повітряних силах ЗСУ, це був її перший бойовий постріл і перше влучання.