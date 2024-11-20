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Посол Великої Британії вручив нагороду українським військовослужбовицям

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Посол Великої Британії вручив нагороду українським військовослужбовицям
Організація UK Women in Defence щороку відзначає жінок за внесок у захист Сполученого Королівств
скриншот відео

Мартін Гарріс: «Захищаючи Україну, ви захищаєте Британію та всю Європу. Велика Британія буде підтримувати вас до перемоги України та справедливого й тривалого миру»

Посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс вручив нагороду UK Women in Defence українським військовослужбовицям. Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні. 

Зазначається, що організація UK Women in Defence щороку відзначає жінок за внесок у захист Сполученого Королівства.

Цього року вперше організація вирішила відзначити жінок у війську на міжнародному рівні. Вона обрала українських військовослужбовиць, щоб вшанувати їхній героїчний внесок у захист своєї країни від варварського вторгнення Росії.

«Кожна з вас нарівні з чоловіками робить винятковий внесок у захист своєї країни. Захищаючи Україну, ви захищаєте Британію та всю Європу. Велика Британія буде підтримувати вас до перемоги України та справедливого й тривалого миру», - сказав Мартін Гарріс. 

Нагадаємо, нещодавно під час масованої атаки РФ українська військова Наталія Грабарчук збила крилату ракету Х-101 за допомогою ПЗРК «Ігла». Її та ще двох захисниць України нагородили. Про це повідомляється у Facebook міністра оборони України Рустема Умєрова. Як уточнили в Повітряних силах ЗСУ, це був її перший бойовий постріл і перше влучання.

Теги: українка Україна Велика Британія війна

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