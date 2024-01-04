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СБУ затримала заступника міського голови однієї з громад Одещини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
СБУ затримала заступника міського голови однієї з громад Одещини
Посадовцю загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна
фото: ssu.gov.ua/СБУ

За матеріалами слідства, в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу в «будівельному» тендері

Служба безпеки викрила на «відкатах» заступника міського голови – начальника управління житлово-комунального господарства однієї з місцевих громад на Одещині. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«За матеріалами слідства, в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу в «будівельному» тендері, який фінансувався з бюджету міста. Сума неправомірної вигоди становила 10% від загальної вартості підряду. У разі відмови платити «відкат», посадовець погрожував створити бізнесменам штучні перешкоди під час розгляду та погодження тендерної документації», – йдеться в повідомленні.

За матеріалами слідства, в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу у «будівельному» тендері, який фінансувався з бюджету міста
За матеріалами слідства, в обмін на хабар чиновник обіцяв підприємцям перемогу у «будівельному» тендері, який фінансувався з бюджету міста
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Як зазначають правоохоронці, співробітники Служби безпеки задокументували факт вимагання фігурантом грошей за «дозвіл» на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради. Зокрема, правоохоронці затримали чиновника під час передачі йому всієї суми хабаря.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання фігурантом грошей за «дозвіл» на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради
Співробітники СБУ задокументували факт вимагання фігурантом грошей за «дозвіл» на проведення ремонту у приміщеннях мобілізаційного відділу міськради
фото: ssu.gov.ua/СБУ

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Посадовцю загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала у Києві колишнього чиновника, який був агентом ФСБ та пропонував приєднати східні регіони України до Ростовської області РФ.

Затриманим виявився ексчиновник, який у попередні роки працював у Міністерстві палива та енергетики, Держкомрезерві та Міністерстві вугільної промисловості. Після звільнення з державної служби у 2014 році він почав позиціонувати себе як «політексперт» та автор видань, в яких вихваляв агресивну політику РФ щодо України.

Раніше Служба безпеки викрила корупційну схему придбання боєприпасів для ЗСУ на майже 1,5 млрд грн. У ній підозрюється високопосадовець одного з Головних управлінь Міністерства оборони України.

Теги: СБУ Одещина тендер хабар корупція

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