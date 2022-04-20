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    Події в Україні

    «Потерте сідло». Із Арестовичем трапився курйоз у прямому ефірі (відео)

    Олексій Арестович спочатку заскрипів, а потім заспівав під час YouTube-стриму - «Потерте сідло». Із Арестовичем трапився курйоз у прямому ефірі (відео)
    Олексій Арестович спочатку заскрипів, а потім заспівав під час YouTube-стриму
    фото: скріншот

    Радник голови Офісу президента Олексія Арестовича потішив глядачів YouTube-стриму, заспівавши у прямому ефірі пісню із відомого кінофільму

    Арестович брав участь у традиційній щоденній прямій трансляції на YouTube-каналі «ФЕЙГИН LIVE». Невдовзі після початку розмови радника Єрмака із російським юристом Марком Фейгіним у ефірі почувся незрозумілий скрип.

    Час від часу цей звук повторювався, на нього звернули увагу глядачі стриму, масово відреагувавши у коментарях до трансляції. Дехто припустив, що скрипить стілець, смартфон та телефон.

    Скрип Арестовича відволік глядачів стриму
    Скрип Арестовича відволік глядачів стриму

    Коли Фейгін попросив Арестовича розібратися із причиною скрипу, бо той відволікає глядачів – Олексій заспівав пісню із українського радянського фільму «Д'Артаньян та три мушкетери», знятого на Одеській кіностудії:

    Опять скрипит потертое седло
    И ветер холодит былую рану.
    Куда нас, сударь, к черту занесло?
    Неужто вам покой не по карману?

    Нагадаємо, що голос Олексія Арестовича використали розробники мобільного застосунку «Тривога», який сповіщає українців про повітряну тривогу у їхньому регіоні.

    На початку квітня Арестович отримав чергове військове звання – він став підполковником.

    Племінник же Арестовича, який працює лікарем, 39 днів пробув у окупації в місті Буча, відмовившись залишати пацієнтів.

    Теги: Україна Олексій Арестович
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    «Потерте сідло». Із Арестовичем трапився курйоз у прямому ефірі (відео)