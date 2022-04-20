«Потерте сідло». Із Арестовичем трапився курйоз у прямому ефірі (відео)

Олексій Арестович спочатку заскрипів, а потім заспівав під час YouTube-стриму

Радник голови Офісу президента Олексія Арестовича потішив глядачів YouTube-стриму, заспівавши у прямому ефірі пісню із відомого кінофільму

Арестович брав участь у традиційній щоденній прямій трансляції на YouTube-каналі «ФЕЙГИН LIVE». Невдовзі після початку розмови радника Єрмака із російським юристом Марком Фейгіним у ефірі почувся незрозумілий скрип.

Час від часу цей звук повторювався, на нього звернули увагу глядачі стриму, масово відреагувавши у коментарях до трансляції. Дехто припустив, що скрипить стілець, смартфон та телефон.

Скрип Арестовича відволік глядачів стриму

Коли Фейгін попросив Арестовича розібратися із причиною скрипу, бо той відволікає глядачів – Олексій заспівав пісню із українського радянського фільму «Д'Артаньян та три мушкетери», знятого на Одеській кіностудії:

Опять скрипит потертое седло

И ветер холодит былую рану.

Куда нас, сударь, к черту занесло?

Неужто вам покой не по карману?

Нагадаємо, що голос Олексія Арестовича використали розробники мобільного застосунку «Тривога», який сповіщає українців про повітряну тривогу у їхньому регіоні.

На початку квітня Арестович отримав чергове військове звання – він став підполковником.

Племінник же Арестовича, який працює лікарем, 39 днів пробув у окупації в місті Буча, відмовившись залишати пацієнтів.