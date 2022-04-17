Втрати українських військ у 10 разів менші за російські – Арестович

На жаль, серед цивільних загиблих значно більше

«Ми точно знаємо наші втрати – до людини»

Україна знає точну кількість втрат поміж наших військових. Наразі вони приблизно в десть разів менші, ніж кількість вбитих росіян. Прокоментував кількість загиблих у війні 16 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю «Фейгин live».

«Ми точно знаємо наші втрати до однієї людини. Наразі президент озвучив приблизну цифру. Вона набагато менша від російських втрат. Приблизно у 8-10 разів», – сказав Арестович.

Він додав, що росіяни вбили значно більше мирних мешканців. Проте точну кількість загиблих поміж цивільних поки вирахувати неможливо.

Президент Володимир Зеленський напередодні озвучив актуальні дані щодо втрат української армії. Наразі в боротьбі за нашу свободу загинули до 3 тис. трьох тис. військових.

Приблизно 10 тис. військовослужбовців дістали поранення.

Нагадаємо, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив загальні втрати ворога. Станом на 16 квітня вони становлять: особового складу – приблизно 20100 осіб.

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