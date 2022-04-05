«Ніхто з місцевих не здав». Племінник Арестовича 39 днів був в окупації

Племінник Арестовича 39 днів був в окупації, бо як лікар не хотів залишати хворих

Племінник Арестовича був в окупації, бо як лікар не хотів залишати хворих

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що його племінник з таким же прізвищем провів 39 днів під російською окупацією. Про це Арестович написав у Facebook.

«Мій племінник-лікар відмовився залишати пацієнтів, залишився з ними – з прізвищем «Арестович» – і 39 днів провів під окупацією. Щойно вийшов на зв'язок. Прізвища ні разу не питали. Ніхто з хворих та місцевих жителів не здав», – повідомив радник голови ОП.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує, що на Україну чекає друга фаза війни, яка ніяк не почнеться, а після її початку ще два тижні триватимуть потужні бої.

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