«Ніхто з місцевих не здав». Племінник Арестовича 39 днів був в окупації
Племінник Арестовича був в окупації, бо як лікар не хотів залишати хворих
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що його племінник з таким же прізвищем провів 39 днів під російською окупацією. Про це Арестович написав у Facebook.
«Мій племінник-лікар відмовився залишати пацієнтів, залишився з ними – з прізвищем «Арестович» – і 39 днів провів під окупацією. Щойно вийшов на зв'язок. Прізвища ні разу не питали. Ніхто з хворих та місцевих жителів не здав», – повідомив радник голови ОП.
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