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    Події в Україні

    «Ніхто з місцевих не здав». Племінник Арестовича 39 днів був в окупації

    Племінник Арестовича 39 днів був в окупації, бо як лікар не хотів залишати хворих - «Ніхто з місцевих не здав». Племінник Арестовича 39 днів був в окупації
    Племінник Арестовича 39 днів був в окупації, бо як лікар не хотів залишати хворих
    фото з відкритих джерел

    Племінник Арестовича був в окупації, бо як лікар не хотів залишати хворих

    Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що його племінник з таким же прізвищем провів 39 днів під російською окупацією. Про це Арестович написав у Facebook.

    «Мій племінник-лікар відмовився залишати пацієнтів, залишився з ними – з прізвищем «Арестович» – і 39 днів провів під окупацією. Щойно вийшов на зв'язок. Прізвища ні разу не питали. Ніхто з хворих та місцевих жителів не здав», – повідомив радник голови ОП.

    Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Олексій Арестович прогнозує, що на Україну чекає друга фаза війни, яка ніяк не почнеться, а після її початку ще два тижні триватимуть потужні бої.

    Світ засудив дії російської армії в Україні, європейські лідери пообіцяли справедливе покарання для планувальників і виконавців.

    Британськ розвідка повідомила, що Путін планував страти під час вторгнення в Україну.

    Між іншим, волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Також спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

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    Теги: розвідка росія окупанти Київ війна лікар Радбез ООН Україна окупація радник Олексій Арестович #stoprussia
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    «Ніхто з місцевих не здав». Племінник Арестовича 39 днів був в окупації