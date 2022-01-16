«Повертайся мною командувати». Мер Дніпра кличе додому дружину, яка в Антарктиді

Марина Філатова у складі української експедиції альпіністів підкорила найвищу вершину льодяного континенту

Українська експедиція підкорила найвищу вершину Антарктиди – масив Вінсона, висота якого становить п’ять кілометрів. У її складі була також дружина мера Дніпра Бориса Філатова Марина. Він відреагував на успіх своєї другої половинки емоційним постом у Facebook.

«Хлопці та дівчатка, звичайно, справжні герої. Не злякалися страшного вітру і пішли вперед, коли решта груп розвернулися і відмовилася від штурму. Мамо, повертайся швидше. Пора вже мною покомандувати», – написав Борис Філатов.

Раніше повідомлялося, що дружина міського голови Дніпра Бориса Флатова Марина на шляху в Антарктиду застрягла на островах Марта та Магдалени біля берегів Чилі.

Як відомо, українські альпіністи вирушили з першою експедицією до Антарктиди. Вони вирішили підкорити найвищу в цій місцевості гору – масив Вінсона, висота якого становить п’ять кілометрів.

Філатов вирішив підтримати свою другу половинку постом у Facebook. Він написав, що хвилюється за дружину та пишається нею. Він також додав, що «розваги у мами недитячі».

Раніше повідомлялося, що мер Дніпра Філатов поклав дружині під ялинку 5 млн грн.

Треба наголосити, що в е-декларації за 2020 рік дружина мера Дніпра Марина Філатова вказала 85 тис. грн і $223 тис. готівки. Також на банківських рахунках вона тримає 20,4 тис. грн.

Як повідомляв «Главком», з 1 вересня 2021 року розпочалося одноразове (спеціальне) добровільне декларування. Інструкція з подачі декларації розміщена на сайті Міністерства фінансів.