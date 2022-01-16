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    «Повертайся мною командувати». Мер Дніпра кличе додому дружину, яка в Антарктиді

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    Марина Філатова на вершині - «Повертайся мною командувати». Мер Дніпра кличе додому дружину, яка в Антарктиді
    Марина Філатова на вершині
    фото з відкритих джерел

    Марина Філатова у складі української експедиції альпіністів підкорила найвищу вершину льодяного континенту

    Українська експедиція підкорила найвищу вершину Антарктиди – масив Вінсона, висота якого становить п’ять кілометрів. У її складі була також дружина мера Дніпра Бориса Філатова Марина. Він відреагував на успіх своєї другої половинки емоційним постом у Facebook.

    «Хлопці та дівчатка, звичайно, справжні герої. Не злякалися страшного вітру і пішли вперед, коли решта груп розвернулися і відмовилася від штурму. Мамо, повертайся швидше. Пора вже мною покомандувати», – написав Борис Філатов.

    Раніше повідомлялося, що дружина міського голови Дніпра Бориса Флатова Марина на шляху в Антарктиду застрягла на островах Марта та Магдалени біля берегів Чилі.

    Як відомо, українські альпіністи вирушили з першою експедицією до Антарктиди. Вони вирішили підкорити найвищу в цій місцевості гору – масив Вінсона, висота якого становить п’ять кілометрів.

    Філатов вирішив підтримати свою другу половинку постом у Facebook. Він написав, що хвилюється за дружину та пишається нею. Він також додав, що «розваги у мами недитячі».

    Раніше повідомлялося, що мер Дніпра Філатов поклав дружині під ялинку 5 млн грн.

    Треба наголосити, що в е-декларації за 2020 рік дружина мера Дніпра Марина Філатова вказала 85 тис. грн і $223 тис. готівки. Також на банківських рахунках вона тримає 20,4 тис. грн.

    Як повідомляв «Главком», з 1 вересня 2021 року розпочалося одноразове (спеціальне) добровільне декларування. Інструкція з подачі декларації розміщена на сайті Міністерства фінансів.

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    Теги: Борис Філатов гроші мер Facebook дружина влада Чилі
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    «Повертайся мною командувати». Мер Дніпра кличе додому дружину, яка в Антарктиді