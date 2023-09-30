Палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України

Проти законопроєкту проголосували один демократ та 91 республіканець

Палата представників США ухвалила резолюцію про продовження терміну фінансування на 45 днів

Республіканці та демократи досягли угоди в Палаті представників США, яка включає продовження фінансування на 45 днів без надання допомоги Україні. Про це повідомляє The Washington Post.

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Палата представників США проголосувала за прийняття короткострокового законопроєкту від Кевіна Маккарті, який включає кошти для надання допомоги при надзвичайних ситуаціях, але не містить нової допомоги для України.

Результат – 335 голосів «за». Проти законопроєкту проголосували один демократ та 91 республіканець.

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Сенат має затвердити законопроєкт до 12:01 неділі, щоб не допустити шатдауну.

Нагадаємо, у США повідомили, що можливий шатдаун (припинення роботи уряду) у Сполучених Штатах матиме вплив на допомогу Україні, навіть попри наявність залишкових коштів в уряду.

Раніше повідомлялося, що Кевін Маккарті, спікер Палати представників від Республіканської партії, висунув пропозицію врахувати вимоги ультраправих однопартійців та виключити допомогу для України з законопроєкту щодо тимчасового продовження фінансування уряду США.

Також ймовірний шатдаун у США може вплинути на навчання українських льотчиків і обслуговувального персоналу на винищувачах F-16.