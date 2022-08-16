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Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів
Сирени лунають у багатьох областях
фото ілюстративне

Моніторингова група повідомляє про ймовірний запуск ракет з Гродненської області

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє про виліт ворожих винищувачів з території Білорусі. У багатьох областях України лунають сирени.

О 13:38 помітили проліт винищувача над Барановичами, а о 14:03 – над Вовковиськом.

За непідтвердженою інформацією, в районі 14:10 у Волковиському районі (Гродненська область) було помічено запуск ракети.

Повітряна тривога зараз оголошена у таких областях:

  • Волинська;
  • Рівненська;
  • Львівська;
  • Тернопільська;
  • Закарпатська;
  • Тернопільська;
  • Івано-Франківська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька;
  • Житомирська;
  • Вінницька; 
  • Київська;
  • Черкаська;
  • Чернігівська;
  • Кіровоградська.
Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів фото 1

Нагадаємо сьогодні окупанти вдарили з території Білорусі по Житомирській області, підтверджені два вибухи.

До слова, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.

Теги: війна війна в Україні Білорусь окупанти росія ракета

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