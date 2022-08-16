Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів

Моніторингова група повідомляє про ймовірний запуск ракет з Гродненської області

Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє про виліт ворожих винищувачів з території Білорусі. У багатьох областях України лунають сирени.

О 13:38 помітили проліт винищувача над Барановичами, а о 14:03 – над Вовковиськом.

За непідтвердженою інформацією, в районі 14:10 у Волковиському районі (Гродненська область) було помічено запуск ракети.

Повітряна тривога зараз оголошена у таких областях:

Волинська;

Рівненська;

Львівська;

Тернопільська;

Закарпатська;

Тернопільська;

Івано-Франківська;

Хмельницька;

Чернівецька;

Житомирська;

Вінницька;

Київська;

Черкаська;

Чернігівська;

Кіровоградська.

Нагадаємо сьогодні окупанти вдарили з території Білорусі по Житомирській області, підтверджені два вибухи.

До слова, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.