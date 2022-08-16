Повітряна тривога. У небо над Білоруссю піднялися кілька винищувачів
Моніторингова група повідомляє про ймовірний запуск ракет з Гродненської області
Моніторингова група «Беларускі Гаюн» повідомляє про виліт ворожих винищувачів з території Білорусі. У багатьох областях України лунають сирени.
О 13:38 помітили проліт винищувача над Барановичами, а о 14:03 – над Вовковиськом.
За непідтвердженою інформацією, в районі 14:10 у Волковиському районі (Гродненська область) було помічено запуск ракети.
Повітряна тривога зараз оголошена у таких областях:
- Волинська;
- Рівненська;
- Львівська;
- Тернопільська;
- Закарпатська;
- Тернопільська;
- Івано-Франківська;
- Хмельницька;
- Чернівецька;
- Житомирська;
- Вінницька;
- Київська;
- Черкаська;
- Чернігівська;
- Кіровоградська.
Нагадаємо сьогодні окупанти вдарили з території Білорусі по Житомирській області, підтверджені два вибухи.
До слова, триває 174-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Тривають авіаційні та ракетні удари по цивільних об’єктах на території України.
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