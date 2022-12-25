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Повітряна тривога в Україні тривала майже дві години

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Повітряна тривога в Україні тривала майже дві години
В Україні майже щодня лунає повітряна тривога
фото з відкритих джерел

Із білоруських аеродромів піднімалися російські винищувачі

В Україні оголошено відбій повітряної тривоги.

Першою відбій тривоги оголосила Дніпропетровська область. Там було оголошено відбій об 11:13.

Слідом за Дніпропетровщиною було дано відбій повітряної тривоги у решті областей України.

У моніторингових телеграм-каналах повідомляється про посадку російського винищувача МіГ-31К у Білорусі.

Нагадаємо, у неділю, 25 грудня, о 9:23 в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу.

Раніше ЗСУ попередили про високу загрозу ракетних ударів з моря. Так, у суботу, 24 грудня, ввечері росіяни вивели в Чорне море ще один ракетоносій «Калібрів», збільшивши їхню кількість до чотирьох.

Станом на 25 грудня на бойовому чергуванні у країни-агресорки перебувають 23 ворожих кораблі.

Теги: росія окупанти війна Україна тривога

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