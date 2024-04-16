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Нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили, куди цілили окупанти

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Нічна атака дронів: Повітряні сили повідомили, куди цілили окупанти
Ворог знову тяжіє до енергооб'єктів, також намагається вишукати й системи захисту, тобто ППО
фото з відкритих джерел

На півдні Сили оборони знищили чотири ворожих «Шахеди»

У ніч на 16 квітня російські загарбники ударили дронами-камікадзе по території України, метою окупантів залишаються енергооб'єкти. Про це заявила  керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

РФ продовжує реалізувати повітряні атаки по різних регіонах України.

«Ситуація залишається досить напруженою, бачимо, що ворог не припиняє терор на суходолі, де не може досягти відповідних успіхів, які запланував. І компенсує це в повітрі, зокрема, продовжує удари балістикою по різних регіонах України, намагається тиснути з використанням дронів типу «Шахед». Нічної пори знову випробовував на міцність протиповітряну оборону, зокрема й південних регіонів», – сказала Гуменюк.

Вона також зазначила, що на півдні Сили оборони знищили чотири ворожих «Шахеди»: «Два на Херсонщині, по одному на Миколаївщині та Дніпропетровщині. Ворог знову тяжіє до енергооб'єктів, також намагається вишукати й системи захисту, тобто ППО», – додала Гуменюк.

Гуменюк також додала, що ворог зменшив кількість повітряних цілей, що може говорити про нестачу дронів-камікадзе для регулярних ударів по Україні.

«Ми бачимо, що кількісно такі групи дронів спрямовувалися більш компактно. І це говорить про те, що вони, очевидно, мають певну нестачу цього потенціалу, але намагаються тримати терор системним. Саме тому вчора вдень у нашій зоні відповідальності був удар балістикою в напрямку Кіровоградщини. А вночі використовувалася хоч і не дуже кількісна, але дронова атака», – сказала вона.

Речниця ОК «Південь» також повіомила, чи продовжує ворог бити по українських портах на півдні. «Останніми днями ми не спостерігаємо активності в цьому плані. Але це не змушує нас розслаблятися. Адже ми розуміємо, що в пріоритетах ворога, якщо говорити про майбутні цілі, залишається промисловість регіонів України та енергооб'єкти. Тому вони дійсно під захистом і сама система ППО розгорнута таким чином, що навіть на маршруті прямування дрони вже були знищені», - додала Гуменюк.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 16 квітня окупанти атакували Україну дев'ятьма БпЛА Shahed-136/131. Усі «Шахеди» було знищено. Росія атакувала безпілотниками із мису Чауда (Крим).

Нагадаємо, що триває 783-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 104 бойових зіткнення.

Загалом, ворог завдав 16 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 9 БпЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ці 9 БпЛА було знищено.

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Теги: Наталія Гуменюк безпілотник дрон

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