Ракетна атака на столицю 31 грудня: Кличко повідомив про ще одного загиблого

У Солом'янському районі столиці уламки ракети потрапили у приватний будинок

46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані

У столичній лікарні помер ще один постраждалий внаслідок російської атаки на Київ 31 грудня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані», – написав Кличко.

Як повідомлялося, 31 грудня, ворог здійснив чергову ракетну атаку на столицю. Було влучання за кількома адресами у Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Печерському районах. Одна людина загинула, 22 – постраждало. Відомо, що госпіталізували 15 потерпілих, сімом медики надали допомогу на місці.

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Нагадаємо, російська ракета 31 грудня влучила у готель «Алфавіто» в центрі Києва.

У Печерському та Голосіївському районах Києва пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт. В Солом'янському районі столиці уламки ракети потрапили у приватний будинок.

О 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу.