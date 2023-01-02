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Ракетна атака на столицю 31 грудня: Кличко повідомив про ще одного загиблого

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака на столицю 31 грудня: Кличко повідомив про ще одного загиблого
У Солом'янському районі столиці уламки ракети потрапили у приватний будинок
фото: ДСНС

46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані

У столичній лікарні помер ще один постраждалий внаслідок російської атаки на Київ 31 грудня. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Сьогодні вранці помер один із постраждалих від російської атаки на столицю 31 грудня. 46-ти річний чоловік перебував у реанімації у тяжкому стані», – написав Кличко.

Як повідомлялося, 31 грудня, ворог здійснив чергову ракетну атаку на столицю. Було влучання за кількома адресами у Солом’янському, Голосіївському, Дніпровському та Печерському районах. Одна людина загинула, 22 – постраждало. Відомо, що госпіталізували 15 потерпілих, сімом медики надали допомогу на місці.

Нагадаємо, російська ракета 31 грудня влучила у готель «Алфавіто» в центрі Києва.

У  Печерському та Голосіївському районах Києва пролунали вибухи. Є руйнування, пошкодження зазнав готельний об‘єкт. В Солом'янському районі столиці уламки ракети потрапили у приватний будинок. 

О 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу

Теги: Віталій Кличко Київ обстріл будинок чоловік готель ракета ворог

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