Під ударом газопровід та елеватор: фото наслідків ворожих обстрілів Сумщини

У результаті атак загинула одна цивільна особа та дві зазнали поранення

Упродовж минулої доби російські війська завдали 186 ударів по Сумській області. Про це повідомляє пресслужба поліції Сумської області, Яка документує наслідки ударів.

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«У результаті атак загинула одна цивільна особа та дві зазнали поранення, пошкоджено чотири житлові будинки, два магазини, приміщення адмінбудівлі, газопровід побутового вуличного газопостачання, лінії електропередач, а також пошкоджено зерносушку та елеватор», – зазначили у поліції.

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Також зазначається, що за даними фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни».

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Триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень.