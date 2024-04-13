В Україні з'явиться «Залізний полігон» для випробування зразків зброї

Мета проєкту – підтримати українських виробників зброї

Збройні сили України та Міністерство стратегічних галузей промисловості планують у травні запустити «Залізний полігон», на якому українські виробники зможуть провести випробування зразків зброї на будь-якій стадії готовності. Про це розповів заступник головнокомандувача ЗСУ Андрій Лебеденко, повідомляє «Суспільне».

Мета цього проєкту – підтримати українських виробників, яких, за словами Лебеденка, дуже багато і які створюють нові зразки.

«Ми хочемо створити цей полігон, який дозволить виробнику отримати доступ до фахової оцінки його виробу, спрямувати його методологією всіх випробувань, забезпечити майданчиком та відповідними засобами для оцінки характеристик тих чи інших засобів, надати допомогу в оформленні документів», – сказав Андрій Лебеденко.

За його словами, чинна система передбачає складніші процедури для отримання доступу до випробувань на полігонах для приватних виробників, тож держава хоче це спростити.

У рамках «Залізного полігону» планується відкрити три напрямки: по роботизованих системах, безпілотниках та системах РЕБ.

Будь який виробник на будь-які стадії виробництва його зразка має можливість звернутись до ЗСУ і отримати час та дату коли він зможе прибути до полігону зі своїм зразком.

Заступник головнокомандувача ЗСУ додав, що відкриття «Залізного полігону» дозволить скоротити час виробництва нового озброєння для ЗСУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що зараз в Україні працюють 500 підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). У цьому пріоритетному виробництві задіяні майже 300 тисяч людей.