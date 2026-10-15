Росія атакувала Рівне: пошкоджено приватний сектор

Під час нічної атаки в місті зазнала ушкоджень житлова забудова

Унаслідок атаки на Рівне ворожі дрони пошкодили приватний сектор в обласному центрі, людських жертв немає. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

За словами керівника області, пошкодження зафіксували в житловому секторі обласного центру. Коваль перебуває на місці події разом із представниками відповідних служб. Фахівці працюють над з'ясуванням обставин атаки та оцінюванням її наслідків.

«Унаслідок атаки маємо пошкодження у приватному секторі в обласному центрі. На щастя, без людських жертв», – повідомив начальник ОВА.

Повторна атака

Під ранок у Рівному знову пролунав гучний вибух. Перед цим надходили повідомлення про рух російського безпілотника типу «Герань» у напрямку обласного центру.

За повідомленнями місцевих жителів, у частині міста зникло електропостачання. Офіційного підтвердження причин відключення та інформації про кількість будинків, які залишилися без світла, наразі немає.

Інформація про наслідки атаки уточнюється.

Росія продовжує атакувати Рівненщину

Російські війська останніми днями неодноразово атакували Рівненську область. Зокрема, 13 жовтня російський безпілотник влучив у навчальний заклад у центрі Рівного. Будівля зазнала значних пошкоджень, а кількість постраждалих згодом зросла до 20 осіб.

Напередодні, 12 жовтня, російські безпілотники атакували обласний центр та Сарненський район. У Рівному тоді пошкоджень зазнало нежитлове приміщення, за попередньою інформацією, люди не постраждали.