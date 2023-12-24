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Поліція посилить заходи безпеки на Різдво

Діана Гасюк
glavcom.ua
Поліція посилить заходи безпеки на Різдво
фото з відкритих джерел

25 грудня близько 20 тисяч правоохоронців будуть забезпечувати правопорядок та безпеку дорожнього руху

Національна поліція посилить заходи із забезпечення правопорядку напередодні Різдва. Про це сказав заступник начальника департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолій Серединський в ефірі телемарафону.

«Завтра близько 20 тисяч правоохоронців будуть забезпечувати правопорядок та безпеку дорожнього руху. Основні зусилля та наряди будуть спрямовані до культових споруд, де відбуватимуться богослужіння, а також у місця масового перебування громадян», – сказав Серединський.

Начальник департаменту поліції закликав українців свідомо поставитися до обмежень, введених в Україні через воєнний стан, а також нагадав, що використання салютів, петард та іншої піротехніки заборонене під час війни.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом. Він наголосив, що вже другий рік поспіль для нас не так важливо, які страви ставити на стіл, як те, хто поруч.

Також українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, українці вперше святкуватимуть Святвечір за новоюліанським календарем. День, що передує Різдву Христовому, має багато традицій і низку заборон.

Святвечір ще називають тихим, тому гучні веселощі варто відкласти. Але вже після трапези можна починати колядувати, щоб прославляти народження Христа.

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Теги: військові воєнний стан Володимир Зеленський Різдвяні свята поліція

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