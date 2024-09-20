Якість повітря у Києві досягла критичних позначок (фото)

У Києві у більшості районів завбруднене повітря

Особливо критична ситуація склалася на півночі міста, де індекс якості повітря сягає позначок, що кваліфікуються як «нездорові» та навіть «небезпечні»

Столиця України сьогодні прокинулася під ковдрою забрудненого повітря. Карта моніторингу SaveEcoBot малює тривожну картину: деякі райони буквально задихаються від шкідливих викидів, тоді як інші можуть похизуватися відносно чистим повітрям.

Північні райони: епіцентр забруднення

Мінський масив: Тут ситуація критична. Індекс якості повітря (AQI) сягнув позначки 175, що перевищує навіть найвищий рівень «нездорового» повітря. Мешканці цього району знаходяться під серйозною загрозою здоров'ю. Тривале перебування на вулиці може призвести до серйозних проблем з диханням, особливо у дітей, літніх людей та осіб з хронічними захворюваннями.

Оболонь: ситуація також дуже складна. AQI 152 означає, що повітря тут «нездорове для чутливих груп». Людям з астмою, алергіями, серцевими захворюваннями та іншими проблемами зі здоров'ям слід уникати виходу на вулицю без крайньої необхідності.

Приорка: AQI 188 – ще один район, де якість повітря вкрай незадовільна. Тут також діють ті ж рекомендації, що і для Мінського масиву та Оболоні.

Центральні райони

Поділ: Індекс 159 сигналізує про «нездорове для чутливих груп» повітря. Хоча ситуація не така критична, як на півночі міста, мешканцям все ж варто бути обережними та обмежити перебування на відкритому повітрі.

Лук'янівка та Шевченківський район: AQI коливається в межах 140-155, що також свідчить про підвищений рівень забруднення.

Південні та західні райони

Борщагівка, Солом'янський та Голосіївський райони: Тут можна дихати вільніше. Зелені індикатори на карті вказують на задовільну якість повітря.

Вишневе, Новосілки та інші південні околиці: Ці райони можуть похизуватися найчистішим повітрям у Києві сьогодні.

Східні райони

Дарницький та Дніпровський райони: Тут спостерігається мозаїчна картина. Деякі мікрорайони мають помірний рівень забруднення (жовтий колір), інші – підвищений (помаранчевий).

Вигурівщина –Троєщина: Ситуація досить напружена, АQI досягає 160 в деяких місцях.

Рівень забруднення атмосферного повітря у місті Київ SaveEcoBot

Нагадаємо, Який радіаційний фон у столиці: КМДА повідомила про якість повітря.