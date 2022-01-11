Позитивне мислення та е-листування: затверджено нові стандарти якості держсервісу
Понад 7 тис. держорганів, які надають послуги українцям, мають відповідати новим вимогам
Міністерство цифрової трансформації затвердило наказ, який запроваджує єдині стандарти якості державного сервісу – понад 7 тис. держорганів, які надають послуги українцям, мають відповідати новим вимогам, повідомляє пресслужба Мінцифри.
«Наказ дозволить практично реалізувати сучасний клієнтоорієнтований підхід у державних установах та наблизити рівень сервісу до європейських та світових стандартів і практик надання держпослуг», – сказала заступниця міністра цифрової трансформації Людмила Рабчинська.
Вона додала, що нові правила спростять роботу працівників ЦНАП та інших фронт-офісів, що надають адмінпослуги, тому що у них з’явиться чіткий порядок дій у типових ситуаціях та варіанти реагування у нетипових ситуаціях.
Так, з’явилися нові вимоги:
- якісно та без дискримінації надавати послуги всім, хто звертається, в тому числі людям з інвалідністю, бабусям та дідусям, іноземцям та представникам національних меншин;
- уникати та запобігати виникненню конфліктів із відвідувачами;
- позитивно мислити у проблемних ситуаціях та фокусуватися на можливостях та розв’язанні проблеми, а не на обмеженнях;
- щоденно збирати та реагувати на відгуки відвідувачів, а також враховувати зауваження для поліпшення сервісу;
- підтверджувати отримання е-листів і зазначати ПІБ та контакт працівника, що опрацьовує їх, якщо послуга надається електронною поштою;
- відповідати впродовж п’яти хвилин під час спілкування в онлайн-чаті. Якщо відповідь потребує більше часу, людину треба попередити впродовж однієї хвилини.
Також розширилися чинні вимоги:
- безбар’єрно надавати сервіс різним групам населення. Наприклад, надавати інформацію жестовою мовою або використовувати онлайн-перекладач для спілкування з іноземцями;
- адаптувати простори очікування та обслуговування для людей з інвалідністю, відвідувачів з дітьми та людей будь-якого зросту, а також допомагати їм під час візиту.
Крім цього, держоргани мають бути безбар’єрними для людей з інвалідністю. Наприклад, документи мають надаватися на прохання відвідувачів збільшеним шрифтом або шрифтом Брайля, а інформація – жестовою мовою.
Нові стандарти обов'язкові для сервісних центрів МВС, ЦНАП, державних міграційних служб та всіх держорганів, які надають адмінпослуги українцям.
До слова, уряд дозволив Мінцифри блокувати платежі за програмою «єПідтримка».