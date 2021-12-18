Зеленський підписав закон про податки в ІТ-галузі: що зміниться

мови «Дія City» зафіксовані на 25 років

Згідно закону у мови «Дія City» зафіксовані на 25 років

Документ передбачає спеціальний режим оподаткування на ринку ІТ, зокрема – для резидентів «Дія Сіті»

Президент Володимир Зеленський підписав закон «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», що регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія Сіті». Про це у суботу, 18 грудня, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Документом передбачено запровадження особливого режиму оподаткування суб'єктів ІТ-індустрії, спеціальної моделі оподаткування доходів працівників ІТ-індустрії та можливості обрання контрактної форми трудового договору при оформленні трудових відносин в ІТ-компаніях.

Серед передбачених законом особливостей оподаткування резидентів «Дія Сіті»:

можливість сплати прибутку підприємств на спеціальних умовах – за принципом податку на виведений капітал;

оподаткування податком на доходи фізичних осіб доходів фахівців – резидентів Дія Сіті у вигляді заробітної плати, винагороди за гіг-контрактом, авторської винагороди за створення службового твору та переходу прав на службові твори за ставкою 5% у випадку, якщо такі доходи спеціаліста не перевищують 4 тис євро на рік;

сплата єдиного соціального внеску резидентом Дія Сіті (якщо він відповідає встановленим вимогам) у розмірі мінімального страхового внеску у розмірі нарахованої зарплати або винагороди за виконання робіт (надання послуг) за гіг-контрактами.

Також документ передбачає гарантію стабільності протягом 25 років передбачених умов оподаткування резидентів «Дія Сіті».

Нагадаємо, 14 грудня Верховна Рада у другому читанні та в цілому ухвалила законопроєкт №5376 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», який регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія City».

За відповідний документ на засіданні проголосували 285 народних депутатів.

У першому читанні законопроєкт №5376, який регулює податкові умови спеціального правового режиму «Дія City», Верховна Рада ухвалила 2 червня 2021 року.

Міністерство цифрової трансформації України планує повноцінний запуск спеціального правового та податкового режиму для ІТ-галузі «Дія City» з початку 2022 року.

«Дія City» - це спеціальний правовий та податковий режим для ІТ, який передбачає комплекс заходів щодо стимулювання розвитку індустрії високих технологій.

Основний закон №1667-IX про «Дія City» ухвалений парламентом та підписаний президентом.

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