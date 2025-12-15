Головна Країна Події в Україні
Правоохоронці викрили схему відмивання 570 млн грн із оборонних контрактів

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомили про підозру
фото: Офіс Генерального прокурора

Слідство встановило, що керівники так званих компаній-постачальників фактично проживають на тимчасово окупованих територіях

В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомив Офіс генпрокурора. 

Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 570 млн грн.

За даними слідства, у 2023–2024 роках посадові особи одного з оборонних підприємств діяли у змові з організаторами так званого «конвертаційного центру». Вони підробляли фінансово-господарські документи і створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.

фото: Офіс Генерального прокурора

«Упродовж цього часу державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд грн за контрактами з ремонту військової техніки та обладнання. Частину цих коштів було спрямовано на рахунки підконтрольних фіктивних компаній, нібито за постачання запасних частин для потреб Збройних сил. Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За «послуги» з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4-5% комісії», – йдеться у повідомленні.

В ході розслідування з’ясували, що керівники цих компаній фактично не могли керувати українськими підприємствами чи підписувати договори, оскільки проживають на тимчасово окупованих територіях, а довіреності ними не оформлювалися. Частина «власників» взагалі не існує за даними іноземних реєстрів, що робить укладені договори незаконними.

фото: Офіс Генерального прокурора

За висновком Державної податкової служби, фінансові операції на суму понад 576 млн грн мають ознаки легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомили про підозру за ч.3 ст.209 КК України (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом). Триває встановлення повного кола причетних осіб і перевірка можливих аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель.

Нагадаємо, що Львівська обласна прокуратура повідомила, що викрила керівника центрального органу державної влади та керівника обласного рівня. За даними правоохоронців, вони організували схему поборів з підлеглих. 

