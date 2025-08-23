Головна Країна Події в Україні
Вибух на Луганщині: ГУР знищило окупантів, причетних до злочинів у Бучі

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Вибух на Луганщині: ГУР знищило окупантів, причетних до злочинів у Бучі
Російські окупанти у 2022 році брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча
Вибух на Луганщині: ГУР знищило групу російських військових, причетних до злочинів у Бучі

В тимчасово окупованому населеному пункті Калинове Луганської області пролунав вибух, внаслідок якого було знищено групу російських військових, причетних до скоєння воєнних злочинів у Бучі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, вибух стався 22 серпня на подвір’ї одного з будинків, де перебували шестеро російських загарбників. Унаслідок детонації було знищено:

  • троє російських військових;
  • два ворожі пікапи з кулеметами;
  • УАЗ «буханку», завантажену боєкомплектом.

Ще двоє окупантів отримали важкі поранення.

Як зазначає українська розвідка, вказані російські окупанти у 2022 році брали безпосередню участь у скоєнні воєнних злочинів у місті Буча Київської області. На момент вибуху вони виконували функцію мобільної групи протиповітряної оборони, прикриваючи військову ремонтно-технічну базу, облаштовану неподалік.

Нагадаємо, у Ростовській області триває пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі. Станом на ранок 23 серпня, вогонь перекинувся на новий резервуар. Пожежа розпочалася внаслідок атаки дронів 21 серпня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що в ніч на 21 серпня жителі Ростова почули вибухи, що пролунали в районі НПЗ. Згодом місцеві пабліки поширили кадри з місця події, на яких було видно масштабну пожежу на території підприємства.

Теги: ГУР Луганщина

