ГУР відповів, скільки «шахедів» на місяць може виробляти Росія 

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Водночас Москва не здатна запускати всі дрони щодня
фото з відкритих джерел

Крім ударних безпілотників, Росія також виготовляє «обманки» – дрони без бойових частин

Російська промисловість щомісяця виробляє близько 2700 дронів-камікадзе типу «шахед», що становить значну загрозу для системи протиповітряної оборони України. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю для «Новини.LIVE», пише «Главком».

Юсов зазначив, що крім ударних безпілотників, Росія також виготовляє «обманки» – дрони без бойових частин, які, хоча й не завдають безпосередньої шкоди, змушують українських військових витрачати цінні ресурси на їх перехоплення.

Це додатково ускладнює роботу української ППО, оскільки такі дрони можуть викликати зниження ефективності оборони.

«Фізично випускати щодня весь цей обсяг дронів ворог не здатен, але ми вже регулярно спостерігаємо сотні «шахедів» у комбінованих атаках разом із ракетами», – підкреслив Юсов.

За його словами, ці масовані удари ставлять серйозні виклики не лише для української ППО та протиракетної оборони, але й для міжнародних партнерів України, які надають допомогу в зміцненні оборони українського неба.

До слова, на початок серпня 2025 року Росія щоденно випускала близько 200 різних дронів типу Shahed-136. Російські терористи і надалі планують вбивати українців. Як доказ вони показали обсяги виробництва дронів-камікадзе типу «Шахед/Герань-2».

Нагадаємо, телеканал CNN із посиланням на українську військову розвідку повідомляє, що Росія нарощує виробництво ударних безпілотників і найближчим часом може вийти на випуск понад 6 тис. дронів типу «шахед» щомісяця.

Теги: росія промисловість безпілотник ГУР дрон

