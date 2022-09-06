Головна Світ Політика
search button user button menu button

Прем'єрка Британії у першій промові на посаді згадала про Україну

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Прем'єрка Британії у першій промові на посаді згадала про Україну
Нова очільниця уряду пообіцяла розвинути економіку Британії
скріншот із відео

Трасс раніше обіцяла підтримувати Київ у боротьбі з окупантами 

У вівторок, 6 вересня, нова очільниця уряду Великої Британії Елізабет Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Вона згадала про війну Росії проти України. Про це повідомляє The Guardian.

«Зараз ми стикаємося із серйозними глобальними перешкодами, викликаними жахливою війною Росії в Україні та наслідками Covid», – заявила Трасс.

Вона пообіцяла розвинути економіку Британії за допомогою зниження податків та низки реформ.

«Я знижу податки, щоб винагородити важку працю і стимулювати зростання та інвестиції під керівництвом бізнесу. Я проводитиму реформи в рамках своєї місії, щоб Сполучене Королівство працювало, будувалося та зростало», – зазначила прем'єрка.

При цьому Трасс заявила, що вона працюватиме над боротьбою з енергетичною кризою.

«Я займуся вирішенням енергетичної кризи, спричиненої путінською війною. Цього тижня я вживатиму заходів, щоб розібратися з рахунками за електроенергію та забезпечити наше майбутнє енергопостачання», – наголосила Трасс. 

У своїй промові новообрана прем'єрка Британії пообіцяла покращити сферу охорони здоров'я країни.

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великої Британії. 

Як відомо, Надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону заявив, що нова очільниця уряду Великої Британії Ліз Трасс продовжуватиме допомагати Україні у війні проти Росії. Про це свідчать заяви нової прем'єр-міністерки, коли вона сказала, що може застосувати ядерну зброю, щоб стримати агресора.

Читайте також: 

Теги: податки інвестиції Велика Британія Ліз Трасс

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліз Трасс стала переможницею змаганні за посаду прем’єр-міністра Британії
Борис Джонсон передає посаду прем'єра Британії Ліз Трасс – онлайн
Сьогодні, 14:33
Пристайко анонсував візит Ліз Трасс до Києва
Пристайко анонсував візит Ліз Трасс до Києва
Сьогодні, 01:34
Призначення Трасс: Посол у Британії розповів про потужний сигнал Росії
Призначення Трасс: Посол у Британії розповів про потужний сигнал Росії
Сьогодні, 04:59

Політика

Прем'єрка Британії у першій промові на посаді згадала про Україну
Прем'єрка Британії у першій промові на посаді згадала про Україну
Санкції проти РФ. Угорщина висунула Європі умову
Санкції проти РФ. Угорщина висунула Європі умову
Офіційно: ЄС призупиняє спрощений візовий режим із РФ 
Офіційно: ЄС призупиняє спрощений візовий режим із РФ 
Москва бурхливо відреагувала на намір Молдови закупити безпілотники
Москва бурхливо відреагувала на намір Молдови закупити безпілотники
Шольц відхилив запит про танки для України – Welt
Шольц відхилив запит про танки для України – Welt
Борис Джонсон передає посаду прем'єра Британії Ліз Трасс – онлайн
Борис Джонсон передає посаду прем'єра Британії Ліз Трасс – онлайн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
267K
У кількох областях прогриміли вибухи
215K
Зустріч Путіна та Зеленського. Кремль назвав нову умову
198K
Сміялися і дивно поводились. Путін, Шойгу та Герасимов з'явились на військових навчаннях
102K
Джонсон у прощальній промові звернувся до Путіна
89K
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
57K
В Україні масштабна повітряна тривога (мапа)

Новини

П'ять хороших новин 6 вересня, які наближають перемогу: підбірка «Главкома»
Сьогодні, 21:00
Українські в'язні, які пішли воювати проти Росії: хто вони і за що були покарані
Сьогодні, 19:51
Місія МАГАТЕ відзвітувала про візит на ЗАЕС: висновки
Сьогодні, 19:14
Українська Жанна д'Арк. Учителька і багатодітна матір Марія Чашка керує батальйоном (відео)
Сьогодні, 18:16
Politico: Росії бракує важливої складової для виробництва зброї
Сьогодні, 17:04
Окупанти панікують і визнають: ЗСУ на Харківщині перейшли в наступ
Сьогодні, 16:10

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту