Прем'єрка Британії у першій промові на посаді згадала про Україну

Трасс раніше обіцяла підтримувати Київ у боротьбі з окупантами

У вівторок, 6 вересня, нова очільниця уряду Великої Британії Елізабет Трасс виголосила першу промову на посаді прем'єр-міністра Великої Британії. Вона згадала про війну Росії проти України. Про це повідомляє The Guardian.

«Зараз ми стикаємося із серйозними глобальними перешкодами, викликаними жахливою війною Росії в Україні та наслідками Covid», – заявила Трасс.

Вона пообіцяла розвинути економіку Британії за допомогою зниження податків та низки реформ.

«Я знижу податки, щоб винагородити важку працю і стимулювати зростання та інвестиції під керівництвом бізнесу. Я проводитиму реформи в рамках своєї місії, щоб Сполучене Королівство працювало, будувалося та зростало», – зазначила прем'єрка.

При цьому Трасс заявила, що вона працюватиме над боротьбою з енергетичною кризою.

«Я займуся вирішенням енергетичної кризи, спричиненої путінською війною. Цього тижня я вживатиму заходів, щоб розібратися з рахунками за електроенергію та забезпечити наше майбутнє енергопостачання», – наголосила Трасс.

У своїй промові новообрана прем'єрка Британії пообіцяла покращити сферу охорони здоров'я країни.

Нагадаємо, у вівторок, 6 вересня, Ліз Трасс офіційно вступила на посаду прем'єр-міністра Великої Британії.

Як відомо, Надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в ефірі телемарафону заявив, що нова очільниця уряду Великої Британії Ліз Трасс продовжуватиме допомагати Україні у війні проти Росії. Про це свідчать заяви нової прем'єр-міністерки, коли вона сказала, що може застосувати ядерну зброю, щоб стримати агресора.