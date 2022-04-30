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    Стало відомо, яка країна замінить Росію в Раді з прав людини ООН

    Чехія є єдиним кандидатом на місце у провідному органі всесвітньої організації з прав людини - Стало відомо, яка країна замінить Росію в Раді з прав людини ООН
    Чехія є єдиним кандидатом на місце у провідному органі всесвітньої організації з прав людини
    фото з відкритих джерел

    Місця в Раді розділені між регіональними групами, тому на заміну РФ має прийти східноєвропейська країна.

    На засіданні 10 травня в Раді з прав людини ООН прийматиметься рішення щодо країни, яка замінить Росію у Раді з прав людини. Про це повідомляє Associated Press.

    Місця в Раді розділені між регіональними групами, тому на заміну РФ має прийти східноєвропейська країна.

    Прессекретар Асамблеї Пауліна Кубяк заявила в четвер, що Чехія є єдиним кандидатом на місце в Раді з прав людини з 47 членів. Місця в Раді, що базується в Женеві, розділені між регіональними групами, і заміна Росії повинна прийти з східноєвропейської країни.

    Після того, як Генеральна Асамблея відсторонила Росію, її заступник посла Геннадій Кузьмін повідомив членам ООН, що Росія вийшла з Ради з прав людини перед голосуванням. Представник Ради Роландо Гомес заявив, що, вийшовши, Росія уникла позбавлення статусу спостерігача в правозахисному органі.

    Нагадаємо, Росію також виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН.

    Зупинку членства РФ в РПЛ ООН схвалила 7 квітня Генеральна Асамблея після повідомлень про вбивства мирних жителів в Україні російськими військами.

    Тоді на голосуванні виключення Росії підтримали 93 країни, 24 виступили проти і ще 58 утрималися.

    Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський закликав ООН зайнятися реформою світової системи безпеки і позбавити Росію права вето в Радбезі.

    В Європарламенті теж вважають, що Росія має бути позбавлена права вето в ООН.Нагадаємо, раніше український дипломат Кислиця викрив маніпуляцію представника Росії в ООН.



    Теги: росія окупанти ООН війна Чехія Україна окупація #stoprussia
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    Стало відомо, яка країна замінить Росію в Раді з прав людини ООН