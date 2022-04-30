Стало відомо, яка країна замінить Росію в Раді з прав людини ООН

Чехія є єдиним кандидатом на місце у провідному органі всесвітньої організації з прав людини

Місця в Раді розділені між регіональними групами, тому на заміну РФ має прийти східноєвропейська країна.

На засіданні 10 травня в Раді з прав людини ООН прийматиметься рішення щодо країни, яка замінить Росію у Раді з прав людини. Про це повідомляє Associated Press.

Місця в Раді розділені між регіональними групами, тому на заміну РФ має прийти східноєвропейська країна.

Прессекретар Асамблеї Пауліна Кубяк заявила в четвер, що Чехія є єдиним кандидатом на місце в Раді з прав людини з 47 членів. Місця в Раді, що базується в Женеві, розділені між регіональними групами, і заміна Росії повинна прийти з східноєвропейської країни.

Після того, як Генеральна Асамблея відсторонила Росію, її заступник посла Геннадій Кузьмін повідомив членам ООН, що Росія вийшла з Ради з прав людини перед голосуванням. Представник Ради Роландо Гомес заявив, що, вийшовши, Росія уникла позбавлення статусу спостерігача в правозахисному органі.

Нагадаємо, Росію також виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН.