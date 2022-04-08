Зеленський відреагував на нові санкції проти Росії

Президент України наголосив, що потрібно більше санкцій, вони мають бути сміливішими

Якби санкції працювали на 100%, то і не довелось би пояснювати, чому вони важливі, зазначив Зеленський

Якби міжнародні санкції проти Росії працювали на 100%, то і не довелось би пояснювати, чому вони важливі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні 7 квітня.

«Ми поширюватимемо свою сміливість. Ми почнемо спеціальну глобальну кампанію: будемо навчати світ бути не трохи, а на повну сміливими, як ми, як українці. Певні результати вже є. Передусім, вони проявляються в чинних санкціях проти Російської Федерації, але в тому то й справа, що результати поки тільки певні. Ще не такі, як потрібні, щоб зупинити Росію, щоб зупинити війну», – наголосив він.

Президент України звернув увагу, що вже не перший день у засобах масової інформації говорять не про те, як реально діють санкції проти РФ, а про те, чому ж ці санкції важливі.

«Ніби самі себе переконують, що ввели правильні речі, що застосованих обмежень достатньо», – зазначив він.

Зеленський зауважив, якби ж санкції працювали дійсно на 100%, то і не довелось би пояснювати аж так детально і прискіпливо, чому вони важливі.

«Тому ще раз наголошую: потрібно більше санкцій, потрібні ще більш сміливі санкції. Сміливість має бути критерієм для оцінки рішень. Сміливість і практичність», – резюмував президент.

Нагадаємо, сьогодні, 7 квітня, посли країн Євросоюзу схвалили п'ятий пакет санкцій проти Росії. Обмеження включають заборону на імпорт російського вугілля.

Напередодні президент Зеленський анонсував візит головного дипломата ЄС.

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