Віддав все, що назбирав за життя. Пенсіонер перерахував ЗСУ 400 тис. грн

На початку повномасштабної війни 83-річний чоловік віддав на армію всі свої збереження

На Буковині пенсіонер Микола Шевчук віддав на ЗСУ гроші, які збирав усе своє життя. За це президент Володимир Зеленський нагородив його орденом «За заслуги» III ступеня. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Нагороду присвоїли за громадянську мужність і самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності, вірність українському народові.

Як повідомляє «Суспільне», 83-річний пенсіонер перерахував на ЗСУ гроші, які збирав понад десять років, – 100 тисяч гривень і 10 тисяч доларів. Він розповідав журналістам, що готує з овочів, які сам вирощує, і купує одяг на барахолках, а на місяць йому вистачає 2 тисяч гривень.

«Війна Росії проти України – це друга війна у житті Миколи Шевчука. Першу пережив дитиною, але каже, що досі пам’ятає тодішні події. Вісім років тому чоловік надіслав листа Путіну. У ньому писав, щоб президент Росії не вбивав українських військових», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше 80-річний мешканець міста Кременчук Полтавської області віддав свій автомобіль для ЗСУ.

Також на Буковині школярка відрізала волосся, щоб допомогти ЗСУ.