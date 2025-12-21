Зеленський розповів, що українська делегація обговорює в США

Зеленський повідомив, що очікує на доповідь українських представників на переговорах

На переговорах у Флориді йде обговорення часових рамок «тих чи інших рішень» щодо закінчення війни

У Флориді (США) продовжує роботу українська переговорна команда. Сьогодні були зустрічі з американською делегацією. Як інформує «Главком», про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 21 грудня.

За його словами, наразі триває робота над документами про закінчення війни, гарантії безпеки і відбудову.

«Детально йдуть по кожному пункту, і є конструктив з американською стороною. Це важливо. Говорять також і про таймінг – про можливі часові рамки тих чи інших рішень», – зазначив глава держави.

Зеленський повідомив, що очікує на доповідь українських представників на переговорах Рустема Умєрова та Андрія Гнатова по деталях розмови.

Раніше секретар РНБО Умєров розповів про третій день вирішальних перемовин у США і заявив, що розраховує на прогрес у завершенні війни.

Напередодні Кирило Дмитрієв, спецпосланець російського диктатора Володимира Путіна, прибув до США, щоб зустрітися зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером щодо питання мирного плану для України. За словами одного з джерел, будь-яка зустріч Дмитрієва з українськими переговірниками виключена.

Згодом Дмитрієв заявив про те, що переговорний процес у Сполучених Штатах, присвячений питанню припинення війни в Україні, просувається добре.

Зустріч Дмитрієва в Маямі відбулася після переговорів у Берліні з українськими та європейськими офіційними особами, які раніше цього тижня провели Віткофф і Кушнер. Крім того, у п'ятницю у них була ще одна зустріч із головою РНБО Рустемом Умеровим і європейськими партнерами.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що американська сторона публічно та непублічно стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий до закінчення війни проти України. Коментуючи переговори про мирну угоду, Зеленський додав, що досі існують розбіжності щодо територіального питання.