Президент присвоїв звання Герой України ще шістьом військовим

Одному військовослужбовцю звання удостоєно посмертно

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 209/2022 про присвоєння звання Герой України п’ятьом захисникам, одному військовослужбовцю звання удостоєно посмертно.

Зазначається, що нагороди присвоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно:

Бондаруку Віталію Анатолійовичу – старшому лейтенанту (посмертно)

Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно:

Вересу Кирилу Кириловичу – майору

Зугравому Олександру Вячеславовичу – полковнику

Кулагіну Родіону Анатолійовичу – полковнику

Старченку Сергію Олександровичу – підполковнику

Царенку Андрію Юрійовичу – майору.

Також президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 152 українських захисників, із них троє – посмертно.

Нагадаємо, у суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 захисника України.

Також президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження семи військовослужбовців Держслужби спецзв'язку та захисту інформації. Двоє з них були нагороджені вже посмертно.

Раніше стало відомо, що український прикордонник Роман Грибов, який прославився на увесь світ фразою про «російський воєнний корабель», отримав відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».