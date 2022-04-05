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    Події в Україні

    Президент присвоїв звання Герой України ще шістьом військовим

    П&rsquo;ять нових Героїв України, один військовослужбовець удостоєний звання посмертно - Президент присвоїв звання Герой України ще шістьом військовим
    П’ять нових Героїв України, один військовослужбовець удостоєний звання посмертно
    фото з відкритих джерел

    Одному військовослужбовцю звання удостоєно посмертно

    Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 209/2022 про присвоєння звання Герой України п’ятьом захисникам, одному військовослужбовцю звання удостоєно посмертно.

    Зазначається, що нагороди присвоєно «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі».

    Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» присвоєно:

    • Бондаруку Віталію Анатолійовичу – старшому лейтенанту (посмертно)
    • Звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» присвоєно:
    • Вересу Кирилу Кириловичу – майору
    • Зугравому Олександру Вячеславовичу – полковнику
    • Кулагіну Родіону Анатолійовичу – полковнику
    • Старченку Сергію Олександровичу – підполковнику
    • Царенку Андрію Юрійовичу – майору.

    Також президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження 152 українських захисників, із них троє – посмертно.

    Нагадаємо, у суботу, 2 квітня, президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 131 захисника України.

    Також президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження семи військовослужбовців Держслужби спецзв'язку та захисту інформації. Двоє з них були нагороджені вже посмертно.

    Раніше стало відомо, що український прикордонник Роман Грибов, який прославився на увесь світ фразою про «російський воєнний корабель», отримав відзнаку «За заслуги перед Черкащиною».

    Теги: росія окупанти війна Герой України Володимир Зеленський Україна президент окупація указ #stoprussia
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    Президент присвоїв звання Герой України ще шістьом військовим