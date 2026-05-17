Експерт назвав реальну кількість трудових мігрантів в Україні

Поки соцмережами ширяться відео про «індійські рікші в Одесі» та «натовпи бангладешців», офіційні цифри свідчать про відсутність засилля трудових мігрантів в Україні. Станом на травень 2026 року кількість іноземних працівників є мізерною, а інформаційний галас навколо цього – спланована атака на суспільство. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону розповів Василь Воскобойник – президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.

За словами експерта, дані Державного центру зайнятості України ставлять крапку в питаннях «таємної міграції».

«Насправді, станом на травень 2026 року в Україні працює лише близько 9500 трудових мігрантів на всю країну. Це свідчить про те, що триває спрямована атака на суспільство, мета якої – розхитати людей та продемонструвати, що влада нібито не може забезпечити нормальне життя українцям», – наголосив Воскобойник.

Він підкреслив, що ксенофобія в пабліках часто є наслідком п’ятирічного стресу від війни та обстрілів, а не реальної загрози з боку іноземців.

Попри невелику кількість мігрантів зараз, потреба в них зростатиме через критичний дефіцит кадрів. Адже населення України скорочується на 300 000 осіб щороку, і це без урахування воєнних втрат. Крім того, сотні тисяч чоловіків вилучені з ринку праці через мобілізацію, а в Європі перебувають від шести до семи мільйонів українців.

За прогнозами Мінекономіки, до 2030 року Україні знадобиться додатково 4,5 млн робочих рук, а за оцінками Міжнародної організації праці – до 8,6 млн.

Нагадаємо, підприємство, яке виграло підряди на ремонт доріг у Черкасах, уже оформлює робочі візи для десяти іноземних працівників – вони мають з'явитися на вулицях міста впродовж найближчих двох тижнів.