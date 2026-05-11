«Америка залишається в дипломатії». Умєров доповів Зеленському про переговори з представниками Трампа

Під час зустрічі секретаря РНБО з Віткоффом і Кушнером обговорювалися можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров доповів українському президенту Володимиру Зеленському про підсумки зустрічей зі спецпредставниками американського лідера Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис глави держави.

За словами українського лідера, Україна фактично щоденно перебуває в комунікації з представниками Сполучених Штатів. «Важливо, що Америка залишається в дипломатії, і зокрема виступила посередником у питанні про обмін полоненими. На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості», – каже він.

Крім того, під час зустрічі Умєрова з представниками президента США Дональда Трампа обговорювалися можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення російської агресії.

Також секретар РНБО доповів по контактах із країнами, які зацікавлені в Drone Deals з Україною. За словами президента, вже близько 20 країн у роботі на різних етапах: чотири угоди вже підписані, і в рамках цих угод готуються перші контракти, з іншими країнами тривають підготовчі процедури для політичних домовленостей, які відкриють шлях бізнесу.

«Зараз Україні вже гарантовані перші енергетичні результати завдяки цим угодам – необхідний обсяг пального на українському ринку забезпечується. Будуть і вагомі фінансові результати», – каже він.

Зеленський також анонсував нову безпекову співпрацю з іще одним регіоном світу. «Окрім Близького Сходу та Затоки, Південного Кавказу та Європи, незабаром відкриємо таку нову безпекову співпрацю в рамках Drone Deals з іще однією частиною світу. Готуємо новини – позитивні для України», – зазначив він.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін зробив чергову заяву щодо можливості прямих переговорів із президентом України Володимиром Зеленським. За словами очільника Кремля, він готовий до зустрічі не лише в Москві, але й на території третьої країни. Попри заяву про готовність до діалогу, Путін висунув жорстку умову для такої зустрічі. Він наголосив, що прямий контакт із президентом України можливий лише у випадку, якщо сторони вийдуть на етап підписання підсумкового мирного договору.