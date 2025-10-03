Головна Країна Події в Україні
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: ППО Радар

Ворог застосував 17 крилатих та сім балістичних ракет

У ніч проти 3 жовтня російська терористична армія завдала масованого удару по території України. За інформацією Telegram-каналу «ППО радар», оприлюднено дані про рух ракет та дронів під час атаки, передає «Главком».

Основними цілями атаки стали Полтавська, Одеська, Харківська, Дніпропетровська, Київська та Сумська області, а також інші ключові регіони країни. Зазначається, що було застосовано 17 крилатих та сім балістичних ракет, а також близько 300 БпЛА.

Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі фото 1

Нагадаємо, у ніч на 3 жовтня на у Полтаві та області прогриміла потужна серія вибухів. 

Як повідомили у Повітряних Силах, декілька крилатих ракет летіли у напрямку Полтави. Монітори писали, що на місто летять десятки ворожих безпілотників.

Місцеві пабліки зазначили, що після цих повідомленьпролунали сильні вибухи. Також повідомляється, що вже фіксуються перші влучання. Стало відомо, що на кількох локаціях спалахнули пожежі.

Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
