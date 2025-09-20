Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Полтавщину: кадри від ДСНС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Полтавщину: кадри від ДСНС
фото: ДСНС

Російський БпЛА влучив у житловий будинок, пожежа вже ліквідована

Увечері 20 вересня окупанти обстріляли Полтавщину ударнимии дронами. Російський безпілотник влучив у житловий будинок, виникла пожежа. Про це повідомлє ДСНС, пише «Главком».

Близько 18:00 російський БпЛА влучив у житловий будинок на території Полтавського району. ДСНС повідомила, що виникла пожежа в квартирі на третьому поверсі та на покрівлі будівлі.

Мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися до укриття. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

10 фото
На весь екран

Пожежа ліквідована. До робіт також залучалися сапери і кінологи ДСНС.

Нагадаємо, а повідомленням міської ради, зафіксовано влучання у Миргородському та Полтавському районах. Повідомляється, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі

Читайте також:

Теги: ДСНС Полтавщина пожежа ОБСЄ обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

На Київщині виникли пожежі після атаки дронів
Атака на Київщину: постраждали два райони, виникли пожежі
18 вересня, 05:33
У Леніградській області горить Кірішський НПЗ
У Росії безпілотниками атаковано Кірішський НПЗ
14 вересня, 04:56
Дрони атакували Київщину
Атака на Київщину: три райони постраждали
7 вересня, 06:59
Ворог вдарив по Запоріжжю у ніч на 30 серпня
У Запоріжжі завершено аварійно-рятувальні роботи: є жертва, десятки поранених (фото)
30 серпня, 10:59
Речник ВМС не підтвердив і не спростував інформацію про те, що внаслідок удару корабель затонув
Ураження корабля Військово-морських сил: кількість загиблих зросла
29 серпня, 11:27
Наслідки ворожого обстрілу у Києві
Всеукраїнська Рада церков вийшла з заявою після масованої атаки РФ на Україну
28 серпня, 13:51
Рятувальники дістають людей з-під завалів пошкоджених будинків
Під завалами будинку на Дарниці можуть перебувати щонайменше три тіла – Клименко
28 серпня, 07:31
У Броварському та Фастівському районах пошкоджено цивільну інфраструктуру
Обстріл Київщини: зʼявилися перші деталі про наслідки атаки
28 серпня, 06:20
Ворожа атака спричинила пожежі
Окупанти вдарили по енергетичному підприємству на Полтавщині
27 серпня, 08:35

Події в Україні

Окупанти просунулись поблизу чотирьох сіл – DeepState
Окупанти просунулись поблизу чотирьох сіл – DeepState
Атака на Полтавщину: кадри від ДСНС
Атака на Полтавщину: кадри від ДСНС
Окупанти атакували Полтавщину: є пошкодження
Окупанти атакували Полтавщину: є пошкодження
Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 20 вересня 2025. Зведення Генштабу
На Львівщині зниклого підлітка знайдено непритомним за 70 км від дому
На Львівщині зниклого підлітка знайдено непритомним за 70 км від дому
Священники помолилися за мир в Україні в несподіваному місці
Священники помолилися за мир в Україні в несподіваному місці

Новини

Дніпро. Росія вдарила по багатоповерхівці (відео)
Вчора, 07:09
Швеція показала фото російських літаків, що порушили повітряний простір Естонії
Вчора, 05:10
Суд заочно заарештував колишнього нардепа Новинського, який від імені Кирила був куратором УПЦ МП
18 вересня, 14:31
На Київщині після вибухів виникли пожежі
18 вересня, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
17 вересня, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua