Атака на Полтавщину: кадри від ДСНС

Російський БпЛА влучив у житловий будинок, пожежа вже ліквідована

Увечері 20 вересня окупанти обстріляли Полтавщину ударнимии дронами. Російський безпілотник влучив у житловий будинок, виникла пожежа. Про це повідомлє ДСНС, пише «Главком».

Близько 18:00 російський БпЛА влучив у житловий будинок на території Полтавського району. ДСНС повідомила, що виникла пожежа в квартирі на третьому поверсі та на покрівлі будівлі.

Мешканців у квартирі в момент влучання не було, а більшість жителів будинку встигли спуститися до укриття. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Пожежа ліквідована. До робіт також залучалися сапери і кінологи ДСНС.

Нагадаємо, а повідомленням міської ради, зафіксовано влучання у Миргородському та Полтавському районах. Повідомляється, що окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі