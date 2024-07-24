Умєров обговорив з Остіном невідкладні потреби фронту

Остін заслухав аргументи співрозмовника, що Україна повинна мати нагоду вражати військові аеродроми Росії

Міністри оборони України та США Рустем Умєров та Ллойд Остін провели телефонну розмову

У вівторок, 23 липня, міністр оборони України Рустем Умєров провів конструктивні телефонні переговори з головою Пентагону США Ллойдом Остіном. Про це сам український чиновник написав у себе в Х, розповівши про підсумки дискусії.

Умєров акцентував на необхідності скасування заборони на дальні удари проти противника.

«Ми обговорили останні події на лінії фронту та нагальні потреби на полях бою. Я ще раз підкреслив важливість та невідкладність скасування цієї заборони», – зазначив він.

За словами Умєрова, Ллойд Остін уважно прислухався до аргументів української сторони щодо необхідності мати можливість вражати військові аеродроми Росії.

«Ворожі літаки продовжують бомбардувати наші міста та критично важливі об’єкти інфраструктури», – пояснив міністр оборони.

За підсумками розмови, глава українського оборонного відомства оцінив діалог з Ллойдом Остіном як продуктивний та сподівається на позитивне рішення щодо скасування обмежень, що дозволить ефективніше захищати Україну від агресії.

Нагадаємо, США обговорюють з Україною дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території Росії. Про це сказав заступник помічника державного секретаря США Крістофер Сміт в коментарі «Голосу Америки».

Також відомо, що новопризначений прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на Саміті НАТО у Вашингтоні заявив, що Україна може використовувати ракети Storm Shadows для удару по Росії. Про це повідомляє Bloomberg.

Нині триває 868-й день повномасштабної війни в Україні.