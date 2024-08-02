Пенсії для військових, які перебувають на державному утриманні: сума

Протягом періоду лікування пенсіонера, в тому числі у госпіталі, виплачується 100% призначеної пенсії

Під час перебування пенсіонера-військовослужбовця на повному державному утриманні у відповідній установі йому виплачується частина пенсії

Військовий пенсіонер, який перебуває на державному утриманні в будинку-інтернаті, має право отримувати пенсію на особливих умовах. Пенсійний фонд України повідомив про особливості такої виплати.

Під час перебування пенсіонера з-поміж військовослужбовців на повному державному утриманні у відповідній установі (закладі) йому виплачується 25% призначеної пенсії (стаття 48 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», стаття 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб»).

Якщо пенсіонер вибуває з будинку-інтернату на лікування, адміністрація закладу у триденний строк надсилає до органу Пенсійного фонду України відповідне повідомлення із зазначенням дати виїзду та дати повернення.

Протягом періоду лікування пенсіонера, в тому числі у госпіталі, виплачується 100% призначеної пенсії.

Нагадаємо, що раніше Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало про особливості пенсійного забезпечення для військовослужбовців. Держава гарантує гідні умови життя для тих, хто віддав свої сили на захист країни.

Зауважимо, що Кабінет міністрів у Бюджетній декларації на 2025-2027 роки визначив, що індексація пенсій відбуватиметься щороку з 1 березня.

Тим часом у липні підвищаться пенсії для деяких людей. Серед них – українці, яким виповнилося 70, 75 і 80 років. Як повідомлялося, щоб не втратити пенсію чи частину виплат, кожен громадянин має вчасно надати необхідну інформацію Пенсійному фонду України (ПФУ).

До слова, від 2025 року вихід на пенсію для українців стане складнішим через посилення вимог. Так, 2023 року для виходу на заслужений відпочинок у 60 років громадянам було достатньо накопичити 30 років страхового стажу, але від 2024 року ця вимога посилилася до 31 року. Наступного року це число збільшиться ще на один рік, і щоб вийти на пенсію, доведеться відпрацювати вже 32 роки.