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Столичний метрополітен переповнений людьми через масовану атаку РФ (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Столичний метрополітен переповнений людьми через масовану атаку РФ (відео)
Підземні станції метрополітену працюють як укриття
скріншот з відео

Російська Федерація вчергове атакує Україну ракетами та безпілотниками 

Київське метро переповнене людьми через масовану атаку РФ по Україні. Відео зі столичної підземки з'явилися у мережі.

Метрополітен під час повітряної тривоги не здійснює перевезення наземними ділянками та закриває роботу станцій відкритого типу. Підземні станції метрополітену працюють як укриття.

Після відбою київське метро має запрацювати у звичному режимі.

Нагадаємо, вранці по всій території України пролунали сигнали повітряної тривоги. Російські війська атакують нашу країну ракетами та безпілотниками. Раніше повідомлялося, що кілька бортів Ту-95МС злетіли з російського аеродрому «Оленья» в Мурманській області РФ.

Згодом стало відомо, що Російська Федерація вчергове масовано атакує українські енергетичні об’єкти. Через атаку ворога обсяг застосування заходів обмеження споживання електроенергії було збільшено.

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетики намагаються запобігти або ж мінімізувати наслідки ворожої атаки.

Як повідомлялося, польська військова авіація розпочала роботу після того, як Російська Федерація масовано атакувала Україну ракетами та безпілотниками.

До слова, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України «Калібрами» та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою була енергетика, обʼєкти інфраструктури. Без світла перебували сотні тисяч українців.

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Теги: Київ столиця метро кияни

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