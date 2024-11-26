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Сили оборони відкинули окупантів від Купʼянська: яка ситуація на підступах до міста

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Сили оборони відкинули окупантів від Купʼянська: яка ситуація на підступах до міста
Ворог від Куп’янська відкинутий
фото з відкритих джерел

Ворог, який намагається перейти на інший берег Осколу, одразу знищується вогневими засобами ЗСУ та  FPV-дронами

Речник оперативно-стратегічного угруповання «Хортиця» Назар Волошин повідомив, що Сили оборони України відкинули росіян від Купʼянська та контролюють ситуацію на підступах до міста. Про це він сказав в етері телемарафону.

За його словами, окупанти намагаються проходити малими штурмовими групами й накопичуватися.

«На тому напрямку вдалося стабілізувати ситуацію, і ворог від Куп’янська відкинутий. Техніка, ворог, який намагається перейти на інший берег, одразу знищується нашими як вогневими засобами, так і FPV-дронами. Там знаходиться все під контролем наших Сил оборони. Навіть якщо якісь групи і переправляються в кількості восьми чи 10 чоловік, то з цієї кількості підіймаються на берег близько двох-трьох осіб. Тобто ворог знищується і там», – розповів Волошин.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов також підтвердив, що росіяни переправляються на човнах на правий берег Осколу на Куп’янщині, проте українські оборонці знищують такі групи.

«Так, такі факти були. Це постійно диверсійно-розвідувальні групи випробовують оборонні позиції наших військовослужбовців і застосовують різні абсолютно тактики. І на човнах переправляються через Оскіл, і йдуть фактично мінними полями. І наші воїни ці всі факти виявляють і намагаються максимально знищити ворога на підходах до Куп’янська і до інших територій. По тому напрямку ведуться активні бої вже другу добу», – сказав він.

Як повідомили у ніч проти 28 листопада аналітики проєкту Deep State, Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ. Крім того, аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська Харківської області, Дальнього, Костянтинопольського, в Роздольному, Петрівці та Кураховому на Донеччині.

Нагадаємо, у ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська. 

Раніше аналітики Deep State повідомили, що окупанти наближаються впритул до Курахового та захоплюють села в безпосередній близькості до міста. Окрім того, протягом останніх тижнів повідомлялось, що окупанти активно тиснуть на місто Курахове, щоб захопити його до зими. 

Також проєкт DeepState повідомляв напередодні, що росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках.

Теги: окупанти чоловік місто Олег Синєгубов ворог росіяни Курахове Куп'янськ

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