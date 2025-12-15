Мешканець Львівщини на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (відео)

Чоловік, рухаючись на великій швидкості, намагався оминути митний контроль

У Чернівецькій області чоловік на мотоциклі намагався незаконно перетнути державний кордон та виїхати до Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що до міжнародного пункту пропуску «Порубне» прибув мешканець Львівщини. Як кажуть прикордонники, чоловік усвідомлював відсутність законних підстав для виїзду за кордон і не мав наміру проходити прикордонно-митний контроль. Замість цього він на великій швидкості спробував прорватися через пункт пропуску.

😠На кордоні з Румунією прикордонники затримали чоловіка, який на мотоциклі на великій швидкості спробував прорватися через пункт пропуску з України



Однак прикордонники швидко зреагували та затримали порушника. Його разом із мотоциклом було передано представникам Національної поліції.

Нагадаємо, на Закарпатті біля пунктів пропуску встановили бетонні блоки-загороджувачі, щоб запобігти спробам прориву транспортних засобів через держкордон. Також у межах посилення інженерного захисту облаштовуються додаткові конструкції, які унеможливлюють спроби прориву автомобілів через лінію контролю, зокрема пошкодження шлагбаумів чи інших елементів прикордонної інфраструктури.

До слова, 30 жовтня в Закарпатській області чоловік проїхав на авто з великою швидкістю через два закриті шлагбауми пункту пропуску та травмував прикордонника. У результаті водій перетнув кордон та втік.