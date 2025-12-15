Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Мешканець Львівщини на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мешканець Львівщини на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (відео)
Кордон намагався перетнути житель Львівської області 1992 року народження
скриншот з відео ДПСУ

Чоловік, рухаючись на великій швидкості, намагався оминути митний контроль

У Чернівецькій області чоловік на мотоциклі намагався незаконно перетнути державний кордон та виїхати до Румунії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Держприкордонслужбу.

Зазначається, що до міжнародного пункту пропуску «Порубне» прибув мешканець Львівщини. Як кажуть прикордонники, чоловік усвідомлював відсутність законних підстав для виїзду за кордон і не мав наміру проходити прикордонно-митний контроль. Замість цього він на великій швидкості спробував прорватися через пункт пропуску.

Однак прикордонники швидко зреагували та затримали порушника. Його разом із мотоциклом було передано представникам Національної поліції.

Нагадаємо, на Закарпатті біля пунктів пропуску встановили бетонні блоки-загороджувачі, щоб запобігти спробам прориву транспортних засобів через держкордон. Також у межах посилення інженерного захисту облаштовуються додаткові конструкції, які унеможливлюють спроби прориву автомобілів через лінію контролю, зокрема пошкодження шлагбаумів чи інших елементів прикордонної інфраструктури.

До слова, 30 жовтня в Закарпатській області чоловік проїхав на авто з великою швидкістю через два закриті шлагбауми пункту пропуску та травмував прикордонника. У результаті водій перетнув кордон та втік.

Теги: Держприкордонслужба пункт пропуску Чернівецька область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пункт пропуску в Кузниці прийматиме легкові автомобілі, а в Бобровниках – легковий транспорт, автобуси та вантажівки
Польща відкрила два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю
17 листопада, 10:04
28 груп, що переправляли українських чоловіків за кордон, прикордонники викрили в жовтні
Держприкордонслужба пояснила, чому чоловіки зараз рідше тікають за кордон
20 листопада, 10:24
Вартість «послуги» коштувала $16,5 тис.
На Закарпатті затримано інкасаторів, які допомагали ухилянтам втекти за кордон
25 листопада, 19:21
Колишній очільник Банкової заявляв, що після звільнення з посади вирушить на фронт
Чи заборонено Єрмаку виїжджати з України? Прикордонники зробили заяву
1 грудня, 18:21
Тимчасові обмеження на пункті «Солотвино – Сігету-Мармацієй» повʼязані ремонтними роботами
На Закарпатті обмежено рух транспорту через один з головних пунктів пропуску. У чому причина
3 грудня, 10:16
6 грудня о 10:00 у пункті пропуску «Рава-Руська» відкриється резиденція Миколая
Святий Миколай прибув в Україну (фото)
5 грудня, 17:07
Колишня обраниця політика каже, що Льовочкін погрожував, що її коханий матиме проблеми зі службою
Ексдружина Льовочкіна звинуватила його у погрозах та переслідуванні
10 грудня, 17:13
Порушника притягнуто до адміністративної відповідальності
На Вінниччині чоловік намагався переплисти до Молдови на надувному матраці
28 листопада, 07:13
Зростання руху на кордоні традиційно очікується під час новорічно-різдвяного періоду
Держприкордонслужба зробила заяву про масовий виїзд українців за кордон
8 грудня, 10:49

Суспільство

Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад закликає переглянути підхід до надання державної допомоги ВПО на прифронтових територіях
Мешканець Львівщини на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (відео)
Мешканець Львівщини на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (відео)
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Олександра Подвишенного
Поліг під час виконання бойового завдання на Херсонщині. Згадаймо Олександра Подвишенного
В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025
В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025
День працівників суду: історія свята, привітання у яскравих листівках, прозі та віршах
День працівників суду: історія свята, привітання у яскравих листівках, прозі та віршах
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua