Прикордонники завадили ворогу зайняти нові позиції на Донеччині

Прикордонники виявили рух загарбників в Донецькій області за допомогою БПЛА

Окупанти змушені були відступити із втратами

Прикордонники змусили росіян відступити на одному з напрямків в Донецькій області, не давши змоги противнику зайняти нові позиції. Про це повідомляє Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

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«Аеророзвідка та міномет – пекельний тандем для окупантів», – заявили в ДПСУ.

Як сказано у повідомленні, прикордонники виявили рух загарбників в Донецькій області за допомогою БПЛА та передали координати ворога мінометному розрахунку ДПСУ. Тож окупанти, що під прикриттям лісопосадки намагалися зайняти нові позиції, були змушені відступити з втратами.

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Нагадаємо, українські прикордонники приготували російським загарбникам відплату за атаку на Умань Черкаської області внаслідок якої загинуло багато людей.

Також на кордоні з Білоруссю українські прикордонники почали вмикати своїм сусідам сигнал повітряної тривоги.