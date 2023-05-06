Прикордонники завадили ворогу зайняти нові позиції на Донеччині
Окупанти змушені були відступити із втратами
Прикордонники змусили росіян відступити на одному з напрямків в Донецькій області, не давши змоги противнику зайняти нові позиції. Про це повідомляє Telegram-канал Державної прикордонної служби України.
«Аеророзвідка та міномет – пекельний тандем для окупантів», – заявили в ДПСУ.
Як сказано у повідомленні, прикордонники виявили рух загарбників в Донецькій області за допомогою БПЛА та передали координати ворога мінометному розрахунку ДПСУ. Тож окупанти, що під прикриттям лісопосадки намагалися зайняти нові позиції, були змушені відступити з втратами.
Нагадаємо, українські прикордонники приготували російським загарбникам відплату за атаку на Умань Черкаської області внаслідок якої загинуло багато людей.
Також на кордоні з Білоруссю українські прикордонники почали вмикати своїм сусідам сигнал повітряної тривоги.
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