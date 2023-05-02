На Закарпатті нацпарк звинуватив прикордонників у вбивстві ведмедиці: деталі скандалу

Троє чоловіків у формі, схожій на однострій прикордонників, та автоматами позують на тлі вбитої ведмедиці

Природоохоронці переконані, що тварина загинула у результаті незаконного полювання

На Закарпатті у результаті незаконного полювання застрелили ведмедицю: у вбивстві підозрюють прикордонників, – такі висновки зробили працівники Ужанського національного природного парку у результаті проведеної перевірки та повідомили 1 травня на сторінці у Facebook.

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Мережу обурило фото, як троє чоловіків у формі, схожій на однострій прикордонників, та автоматами позують на тлі вбитої ведмедиці. З'явилися підозри, що тварину вбили під час незаконного полювання. Також в адміністрації парку звинувачують посадовців Державної прикордонної служби України в організації та проведення незаконного полювання на землях природно-заповідного фонду на постійній основі.

У Державній прикордонній службі спростували інформацію про причетність своїх співробітників до вбивства ведмедиці в Ужанському національному парку.

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За інформацією прикордонників, тварина на скандальному фото – це самець ведмедя, а не самиця, який до того ж нібито помер природною смертю.

«Як наразі встановлено, на початку квітня цього року на ділянці прикордонного підрозділу «Кам’яниця» Чопського загону прикордонний наряд виявив труп самця ведмедя, а не ведмедиці, що підтверджується відповідним актом, у якому також зазначено про відсутність ознак вогнепальних поранень», – йдеться в повідомленні.

Навіщо ж прикордонники позували на тлі тіла мертвої тварини і радісно усміхалися, у ДПСУ не пояснили.

Зауважимо, у Чопському прикордонзагоні ДПСУ розпочали службове розслідування за фактом вбивства ведмедиці на Закарпатті.

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Напередодні на Facebook-сторінці Західне регіонального управління ДПСУ опублікували відео та інформацію, що неподалік місця тривалого несення служби прикордонного наряду відділу «Стужиця» Чопського загону оселилася ведмедиця з двома ведмежатами.

Згодом староста села Домашин повідомив керівника відділення та адміністрацію Ужанського НПП, що протягом двох останніх днів мешканці села спостерігають появу малого ведмежати без ведмедиці. Тоді ведмежа передали до Реабілітаційного центру.

Раніше повідомлялося, що прикордонники затримали ухилянтів, що гребли веслами до Угорщини (фото).