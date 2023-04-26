Українські прикордонники почали вмикати білорусам повітряну тривогу (відео)

Бадьорять своїх білоруських колег прикордонники у Житомирській і Рівненській областях

На кордоні з Білоруссю українські прикордонники почали вмикати своїм сусідам сигнал повітряної тривоги. Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба України.

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«Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо сигнал тривоги лунає кілька разів вдень і вночі, це жахливо», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бадьорять своїх білоруських колег прикордонники у Житомирській і Рівненській областях.

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Додамо, що білоруським прикордонникам вже давно не подобаються сусіди. У січні вони скаржились на «образливі жести» українських колег.

А у березні їм не сподобався макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою і вказали, що це військовослужбовець убитий під Києвом.

Крім того, білоруси жаліються нібито на образливі написи, листівки, аудіозаписи політичного характеру, дзвінки з погрозами оперативним черговим.

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До слова, Зеленський оцінив, чи є загроза повторного наступу з боку Білорусі.