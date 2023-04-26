Українські прикордонники почали вмикати білорусам повітряну тривогу (відео)
Бадьорять своїх білоруських колег прикордонники у Житомирській і Рівненській областях
На кордоні з Білоруссю українські прикордонники почали вмикати своїм сусідам сигнал повітряної тривоги. Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба України.
«Такі заходи спрямовані на те, щоб сусіди, які ще не визначилися, на чиєму вони боці, все ж таки розуміли, що якщо сигнал тривоги лунає кілька разів вдень і вночі, це жахливо», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що бадьорять своїх білоруських колег прикордонники у Житомирській і Рівненській областях.
Додамо, що білоруським прикордонникам вже давно не подобаються сусіди. У січні вони скаржились на «образливі жести» українських колег.
А у березні їм не сподобався макет повішеного військовослужбовця у формі російської армії, якого українські прикордонники назвали Валерою і вказали, що це військовослужбовець убитий під Києвом.
Крім того, білоруси жаліються нібито на образливі написи, листівки, аудіозаписи політичного характеру, дзвінки з погрозами оперативним черговим.
До слова, Зеленський оцінив, чи є загроза повторного наступу з боку Білорусі.
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