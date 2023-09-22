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Вибухи у Севастополі: над бухтою здіймається дим

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи у Севастополі: над бухтою здіймається дим
фото ілюстративне

Окупаційна «влада» півострова повідомляє про «розмінування» у Феодосії

Сьогодні, 22 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Про це повідомляє Telegram-канал «Кримський вітер».

Як зазначають місцеві жителі, у Севастополі чули вибухи. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті. Прохід для суден там закрили.

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Тим часом окупаційна «влада» півострова повідомляє про «розмінування» у Феодосії. При цьому рух Кримським мостом теж перекрили.

Крім того, місцеві Telegram-канали повідомляють, що у районі селища Чорноморське зафіксували запуск ракет. Ймовірно, це російська ППО. Також повідомляється, що російська ППО, ймовірно, стріляє з району Глібівки, яка за 30 км від Чорноморського.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Севастополі 21 вересня увечері пролунали вибухи. При цьому, за непідтвердженою інформацією, на Фіолент начебто прилетіла ракета.

Зранку 20 вересня у тимчасово окупованому Криму пролунало декілька вибухів. Згодом стало відомо, що вони були результатом успішного удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля Верхньосадового, що неподалік Севастополя.

Раніше повідомлялося, що Україна потужно вдарила по аеродрому «Саки» в окупованому Криму.

Теги: окупанти розмінування Крим вибух

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