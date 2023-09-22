Обстріл штабу Чорноморського флоту РФ: як осоромився гауляйтер Аксьонов

У місцевих телеграм-каналах вже розлетілися фото на відео наслідків влучання, а Аксьонов переконує, що все збито

Гауляйтер переконує, що всі ракети збито

Сьогодні, 22 вересня, Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ був крилатими ракетами. Водночас очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов переконує, що російські сили ППО вдало захистили півострові і всі ракети збито.

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«Над територією Республіки Крим силами ППО збиті крилаті ракети. Зберігайте спокій та довіряйте лише офіційним джерелам інформації», – написав Аксьонов у телеграм.

І це при тому, що по місцевих телеграм-каналах вже розлетілися фото на відео наслідків влучання. Виникли пожежі та руйнування.

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Нагадаємо, сьогодні, 22 вересня, у тимчасово окупованому Севастополі був атакований штаб Чорноморського флоту Росії. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. Тим часом кримські пабліки публікують фото наслідків удару по штабу російського флоту. Фото свідчать про те, що знищено дах та кілька поверхів будівлі. Від вибухової хвилі повилітали усі шибки. Наразі окупанти попереджують про небезпеку повторних ударів.

За даними росЗМІ, в бік місця прильоту вирушили понад 25 карет швидкої допомоги. Повідомляється по 6 постраждалих осіб внаслідок ракетного удару.

Нагадаємо, що сьогодні у тимчасово окупованому Севастополі вже лунали вибухи. Над Севастопольською бухтою підіймається темний дим. Окупанти увімкнули димову завісу у Севастопольській бухті та закрили прохід для суден.