Програма СБУ передбачає амністію громадян на непідконтрольних територіях, – Айвазовська



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На початок 2019 року програмою скористалися 360 чоловік

Служба безпеки України ще в серпні 2015 року запровадила спеціальну програму «На тебе чекають вдома». Вона поширюється на громадян, які можуть із власної волі припинити й відмовитись від участі в незаконних збройних угруповання на непідконтрольних уряду територіях, якщо вони не брали участі у вбивствах, тортурах, гвалтуваннях, нападах на підприємства та організації, загалом – у тяжких злочинах.

Про це у своїй статті для DT.UA пише Ольга Айвазовська, координатор Громадянської мережі ОПОРА. За її словами, амністія по програмі настає, якщо громадяни готові сприяти розкриттю злочинів.

«Втім, на початок 2019 року програмою скористалися 360 осіб», – підкреслює експерт.

Більше половини українців, а саме 56%, не підтримують ідею надання та закріплення в Конституції України особливого статусу Донбасу, а згодні з такою пропозицією лише 26% громадян. Ще менш популярною є ідея запровадження в Україні федеративного устрою, яку не підтримують 63%, а згодні лише 17%. Такі дані соціологічного опитування опублікував Центр Разумкова.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ оприлюднило умови амністії бойовиків на Донбасі.