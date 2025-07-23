Суд зобов’язав РФ відшкодувати майже 500 млн грн п’ятьом українським банкам

Феміда повністю задовольнила позов фонду до країни-агресора на загальну суму 498,5 млн грн

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виграв перший груповий позов проти Росії за збитками банків, що виводяться з ринку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ФГВФО.

Господарський суд Києва 17 липня 2025 року повністю задовольнив позов фонду до країни-агресора на загальну суму 498,5 млн грн. Це груповий позов, у якому об’єднано п'ять банків: Грін Банк, Ерде Банк, Укргазпромбанк, банк «Таврика» та Фортуна-Банк.

Активи цих банків, як-от частина об’єктів нерухомості, кредитного портфеля (це, переважно, заставне майно та/або позичальники за місцем реєстрації), розташовані на територіях Донецької та Луганської областей, що були окуповані Росією у 2014 році. Внаслідок цього банки втратили змогу розпоряджатись цим майном. «Ми застосовуємо всі наявні можливості правового тиску на країну-агресора та формуємо судову практику там, де її поки що бракує», – сказала директорка-розпорядниця фонду Ольга Білай.

Позиція фонду полягає у тому, що абсолютно всі втрати, яких завдали окупанти, повинні бути зафіксовані, підтверджені судовими рішеннями та має бути напрацьований механізм їх відшкодування.

Загалом збитки банків від дій Росії з 2014 року до початку повномасштабного вторгнення ФГВФО попередньо оцінює у 84 млрд грн. «За ними будуть подані позови, а отримані судові рішення у перспективі дозволять порушити питання про стягнення збитків з Росії на міжнародній арені», – наголосила Білай.

Суди розглядають ще два позови Фонду проти РФ за втратами банків до початку повномасштабної війни. Позов до країни-агресора на суму 651 млн грн у справі Промекономбанку нещодавно був переданий Верховним судом на новий розгляд до суду першої інстанції. Інший груповий позов, де об’єднано збитки банків «Київська Русь», Актив-Банк, Енергобанк, Банк Петрокоммерц-Україна на понад 920 млн грн, був поданий фондом до суду в травні 2025 року.

Нагадаємо, сукупний прибуток українських банків до оподаткування за 2024 рік склав 186,8 млрд грн. Прибуток після оподаткування знизився на 12,8 млрд грн (12%) – до 90,9 млрд грн.

До слова, у межах 18-го пакета санкцій проти Росії Європейський Союз вперше включив до «чорного списку» китайські банки. Йдеться про дві регіональні фінансові установи – Suifenhe Rural Commercial Bank та Heihe Rural Commercial Bank, які працюють поблизу китайсько-російського кордону.